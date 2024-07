El gran susto en 'Supervivientes All Stars' por una aparatosa caída de Bosco en la 'noria infernal'

Durante la última gala de 'Supervivientes All Stars' se ha vivido uno de los momentos más complicados del programa. La prueba de la 'Noria Infernal' ha cogido mucha velocidad y Bosco, al recolocarse pasado el minuto cinco, ha terminado soltándose y chocando contra una de las barras de madera de la máquina de una manera impactante, golpeándose las costillas. El equipo médico, que está presente en todo momento, ha atendido rápidamente al superviviente mientras los compañeros y Laura Madrueño se quedaban a su lado intranquilos.

Tal ha sido el shock en el plató, que Jorge Javier Vázquez ha tenido que llamar a la tranquilidad tras cortarse la conexión con los Cayos Cochinos. Los familiares y colaboradores presentes han resaltado la peligrosidad de este juego tras escuchar los intensos gritos de dolor del concursante.

"Estoy bien, boscolitos", afirmaba el afectado al conectar de nuevo con la gala, dirigiéndose de forma cariñosa a sus seguidores y hablando directamente a su preocupada defensora 'la tía Isa': "Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido vaya. A ver si podía romper la noria esta pero ha sido imposible", todo esto con el característico humor que le define. Logan y Bosco estaban luchando por el Tridente Dorado en esta dura y clásica prueba del reality. Finalmente ha sido Logan quién obtuvo el premio, que le ayudará a avanzar en el programa.

El último expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Abraham García abandona la isla por la decisión de la audiencia, con un porcentaje muy igualado al de Lola. Sofía Suescun contaba que "tenía con él una unión muy especial. Cada día, cada rato... nuestros momentos. Hemos tenido bastantes conversaciones profundas y personales. Tenía ganas de salir y resolver eso suyo. Tenía eso muy clavado en el corazón. Por eso me alegro un montón, pero siempre se queda algo de pena".