Los detalles del concierto de Dua Lipa en Madrid: las anécdotas, sus bailes más explosivos y los VIPs que no se lo han perdido

Dua Lipa no ha decepcionado, la diva de 28 años ha vuelto a demostrar su extraordinario talento en el concierto que acaba de ofrecer en la primera jornada del festival Mad Cool, en Madrid, ante 56.000 personas que no han parado de bailar desde que han sonado los primeros acordes del tema que ha abierto el espéctaculo Training Season. A las las 21:35 horas, la estrella británica de origen albanokosovar ha hehco acto de presencia sobre el escenario con su lookazo 'glitter' y un séquito de bailarines detrás de ella. A partir de ese momento los asistentes del recinto Iberdrola Music han tenido la gran suerte de presenciar el show de esta reina de la música durante 90 minutos. Pretty please, Physical, Hallucinate, New rules, Break My Heart y Electricity son solo algunos de los temas que han hecho vibrar al público entre el que se ha encontrado Will Smith o Paz Vega con Orson Salazar entre otros y que han podido comprobar cómo la artista internacional se ha dirigido a ellos en castellano. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!