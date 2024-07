Jorge Pérez es atendido en directo por el equipo médico de 'Supervivientes All Stars'

Dos sustos han hecho que la crezca la preocupación por la salud Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, tras dos percances que tuvieron lugar la misma noche y que hicieron que tuviera que ser atendido por el equipo médico de Supervivientes All Stars. El primer suceso ocurrió mientras los concursantes se pronunciaban sobre las nominaciones de esta semana y el segundo durante una prueba.

© Telecinco

El primer signo de alarma surgió mientras los concursantes nominaban a sus compañeros. Fue entonces cuando el ex guardia civil, comenzó a marearse y sus compañeros, guiados por la presentadora del concurso Laura Madrueño, le ayudaron a llegar junto al doctor del equipo médico del programa.

Seguidamente, mandó un mensaje apaciguador a su madre, a la que prometió antes de entrar en Supervivientes All Stars no hacerse daño en las pruebas. “Está todo bien, de verdad, tranquila. Todos en casa tranquilos”. Tras este susto el superviviente se reincorporó y se posicionó a favor de Marta Peñate, que resultó ser la salvada por el público. Por lo que los otros dos nominados, Lola y Abraham García, descubrirán en el programa de este jueves quién continuará en el reality.

© Mediaset

Además del mareo, un nuevo incidente dejó fuera de combate al Guardia Civil mientras realizaba una de las pruebas. Pérez tuvo que retirarse por un golpe en el juego de equilibrio de los rulos que le provocó un fuerte dolor en el coxis. "He sentido que la espalda se me partía". Ha sido en la tercera ronda cuando ha tenido que abandonar, pero no sin pedir disculpas y afirmar: "es que no puedo hacerlo".

