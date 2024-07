Así está siendo la recuperación de Lucía Galán, de Pimpinela, tras su paso por el quirófano

Lucía Galán, el 50 por ciento del dúo Pimpinela, anunciaba hace tres semanas que tenía que someterse a una intervención tras haberle diagnosticado los médicos un quiste premaligno en el páncreas. Ha sido a través de las redes sociales del grupo musical donde han explicado el estado de salud de la artista con el fin de tranquilizar a todos sus fans: "¡Hola a todos! Les contamos que Lucía continúa estable y sigue evolucionando día a día, pero los médicos nos aclararon que aún no se puede establecer un tiempo específico para su recuperación", contaba la publicación.

Y continuaba la publicación explicando que Lucía tiene previsto hacer su primera salida pública tras su paso por el quirófano para visitar "el Hogar Pimpinela, que acaba de cumplir 28 años, para festejar junto a los chicos. Gracias a todos por sus mensajes. Como siempre los mantendremos informados". Con este mensaje hacían referencia a la labor solidaria que tiene el dúo argentino en una vivienda en la que viven 25 niños de entre 1 y 9 años de edad.

© Getty Images El dúo Pimpinela

Su familia no se separa de ella

Las primera noticia sobre el estado de salud de la cantante fue compartida por su hija, Rocío Házan, a través de las redes sociales de la cantante: “Quería contarles que mamá ya se encuentra en casa para seguir con su recuperación”, escribió la hija de la cantante gradeciendo las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de los fans de su madre. Desde que se anunció la intervención médica, Rocío se ha hecho cargo de la comunicación en las redes, manteniendo informados de la evolución de la artista a sus numerosos seguidores "Mamá sigue cumpliendo con su tratamiento sin tiempo establecido. Cuando recupere la fuerza, su primera salida será la visita al Hogar Pimpinela para celebrar su 28 aniversario. Gracias a todos", especificaba la joven.

© Gtresonline La cantante con su hermano y su hija, Rocío

Una semana ingresada

La cantante argentina pasó una semana ingresada en el Sanatorio Mater Dei, y aunque está en el buen camino para su curación completa , se encuentra agradecida y esperanzada: "Agradezco que me lo hayan detectado a tiempo. Quiero pedir que se hagan estos controles de abdomen para prevenir estos cánceres porque hay veces que es demasiado tarde porque hizo metástasis por todo el cuerpo. Estaré acompañada de mi familia. A todos muchísimas gracias", decía la argentina. Las actuaciones que tenían previstas para el verano han tenido que ser canceladas debido al estado de salud de Lucía. "La siguiente fecha es el 17 de agosto. Debemos comunicarles que por reprogramación de la gira internacional nos vemos obligados a realizar cambios en la gira española", comunicaba la organización del evento. Rocío, un gran apoyo para la cantante La hija de Lucía Galán, Rocío, está siendo el gran apoyo para la cantante durante su recuperación y no se han separado ni un solo momento. "Es quien me calma cuando no veo el norte, la que me ubica cuando no veo con calidad. Es todo. Te amo cómo no se puede explicar con palabras", decía hace algún tiempo la cantante.

© Getty Images El dúo Pimpinela

¿Gira por España este verano?

El conjunto Pimpinela se ha visto obligado a reajustar algunos de los conciertos que tienen programados en España este próximo mes de agosto, un tour con el que celebran sus más de 40 años en la música. El dúo tiene una larga trayectoria artística de más de cuatro décadas en América Latina y España con éxitos como Olvídame y pega la vuelta o Por ese hombre. Para mediados del mes de agosto esperan estar ya instalados en nuestro país para comenzar la esperada gira.