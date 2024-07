Las imágenes más cariñosas de Miguel Urdangarin con Olympia

"No son novios, porque acaban de empezar", nos deslizan desde su entorno, pero, tal y como descubrimos, en exclusiva, en ¡HOLA!, Miguel Urdangarin tiene una amiga muy especial. Su nombre es Olympia, y es una joven estudiante venezolana a la que conoció esta primavera en Madrid. El hijo de la infanta Cristina y su hermana, Irene, han tenido la oportunidad de vivir unos meses con su abuela, la reina Sofía, y disfrutan de un verano distinto antes de comenzar sus vacaciones familiares.

Hace tan sólo tres meses conocíamos la relación especial de Irene, la benjamina de los Urdangarin, con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, y ahora, en paralelo, parece que Miguel está viviendo su primera ilusión. Como vemos en las imágenes que acompañan estas líneas, hay una gran complicidad entre Miguel y Olympia, que aparecen en una gasolinera, abrazándose, riendo y compartiendo miradas cómplices; vestidos con looks informales y calzados cómodamente con unas alpargatas y unas deportivas.

© Europa Press

© Europa Press Los jóvenes derrocharon complicidad en su viaje por carretera en dirección a la finca 'Los Molinillos'

Pasado, presente y futuro

Lo último que sabíamos de Miguel es que se encuentra en un periodo de rehabilitación de seis meses después de su accidente de esquí en una pista de alta dificultad en Suiza. A principios de año, el ahijado del rey Felipe VI estaba haciendo un curso de monitor que podrá finalizar cuando esté totalmente recuperado. Desde 2023 tiene el título de biólogo marino del Centro Nacional de Oceanografía (NOCS) de la Universidad Southampton en Reino Unido. Allí se especializó en Ciencias del Mar y ahora hace unas prácticas no remuneradas en Madrid relacionadas con sus estudios.

© Europa Press Miguel y Olympia iban vestidos con 'looks' informales y calzados cómodamente con unas alpargatas y unas deportivas © Europa Press Ya por la noche se abrigaron con un jersey y una sudadera

El joven está centrado en continuar con su formación. Le interesa el impacto de las acciones humanas en el medio ambiente, así como la gestión y conservación del ecosistema marino, la búsqueda de soluciones para frenar el cambio climático y el desarrollo de infraestructuras sostenibles… Todavía no podemos descartar que se dedique a la gestión -que también le apasiona-. Por el momento, no se sabe dónde continuará con sus estudios de posgrado -después de estar estos últimos meses, de recuperación, entre Madrid y Ginebra en los que ha hecho compañía a su madre-, pero ya ha estado preparándose para su futuro. No obstante, ahora le toca disfrutar de su verano.

© Agencias Junto a su madre, doña Cristina, con quien acaba de compartir unos días de vacaciones en junio © RAM PRESS Junto a su padre, Iñaki Urdangarin, con el que se espera que pase unos días por la costa del País Vasco francés