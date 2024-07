Así hemos vivido desde dentro el segundo y vibrante concierto de Luis Miguel en el Bernabéu: te contamos todos los detalles

Tras arrasar en su primer concierto en el Santiago Bernabéu, Luis Miguel actuaba de nuevo en la noche del domingo en el coliseo blanco. Cuando eran las 21:42 horas y, en medio de una gran ovación, aparecía el astro mexicano sobre el escenario, en una plataforma que lo impulsaba de abajo a arriba, mientras se proyectaban imágenes de sus cuatro décadas de carrera, desde que era un niño, en una pantalla gigante. Vestía elegante, como siempre, impecable. Con un traje negro a juego con la corbata, botones abrochados, camisa blanca, gemelos y... una gran sonrisa. Los más de 46.000 espectadores, que llenaban el estadio, tenían muchas ganas de disfrutar y han seguido el show con emoción y fervor coreando todos y cada uno de los míticos temas que lo han convertido en una leyenda de la música.

Esta segunda parada en Madrid, ha sido especial para el equipo de ¡HOLA! Varios de nuestros compañeros han estado dentro del estadio, lo han vivido en primera persona y te contamos todos los detalles de un concierto vibrante, cargado de emoción y grandes momentos. Dos horas antes del comienzo del espectáculo se abrían las puertas del Bernabéu en medio de fuertes medidas de seguridad. El Ayuntamiento de la capital desplegaba un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad para mantener el orden y se cortaban las calles de los alrededores del estadio.

Ya sentados en nuestros asientos, comenzaba el show. Los colores rojo, naranja y amarillo inundaban el escenario -simulando el sol- con un espectacular diseño de luces y sonaba la primera canción, No culpes a la noche, mientras los miles de asistentes no paraban de bailar entusiasmados. Entre el público, gente de todas las edades; desde grupos de chicos jóvenes de 20 años a matrimonios adultos, también muchos mexicanos residentes en nuestro país y parejas enamoradas, que se volvían locas cuando sonaban los acordes de Amor, amor, amor. Se desataba la locura en el Bernabéu, tanto en las gradas como en la pista. Todo el estadio en pie, cantando y bailando sin parar. Un público entregado al show desde el primer momento y que, pasada media hora, todavía no se había sentado.

La puesta en escena destaca por su elegancia y su toque clásico, algo de esperar en un artista como él, atemporal e intergeneracional. Un icono de la música melódica. Luis Miguel está acompañado en el escenario por una increíble orquesta -con un sonido espectacular-, un coro de primer nivel y un magnífico diseño de luces. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle, como no podía ser de otra manera.

Pasadas las 22.10 horas, caía la noche sobre el Bernabéu y se producía uno de los momentos más emocionantes cuando el artista interpretaba Por debajo de la mesa. Entonces, se encendían las miles de pulseras, que llevaban cada uno de los asistentes en sus muñecas, y se iluminaban sincronizadas al ritmo de la música, creando un ambiente absolutamente mágico, como se puede comprobar en las fotografías. A continuación, Luis Miguel deleitaba al público con No sé tú, derrochando poderío vocal, y provocando una de las mayores ovaciones de una velada que ya estaba siendo inolvidable.

Minutos después, llegaba otro de los momentos más destacados cuando Luis Miguel rendía homenaje a otras leyendas de la música como Michael Jackson y Frank Sinatra. Las imágenes de ambos han aparecido, por separado, en las pantallas para 'cantar a dúo' los temas Sonríe y Come fly with me.

La emoción también ha estado muy presente en este segundo concierto de Luis Miguel en Madrid. A las 22.40 horas, aparecían los mariachis en el escenario y con ellos afloraban los sentimientos entre los mexicanos residentes en España. Algunos de ellos, incluso, no podían contener las lágrimas al escuchar a su paisano universal entonando dos himnos para su país Negrita de mis pesares o Guadalajara. Para esta parte del concierto, el artista se ha cambiado de ropa, luciendo camisa y pantalón negro, sin americana. Canciones raciales, con hondura y mucho sentimiento que los espectadores disfrutan mientras lo van coreando.

El concierto terminaba por todo lo alto, a las 23:20 horas, con un popurrí de varios temas de su primera época como La chica del bikini azul o Isabel. Luis Miguel es de esos artistas a los que no le gusta hablar sobre el escenario. Él canta y de qué manera. Aplausos y más aplausos para despedir a un artista único. Una noche gloriosa que quedará grabada en la retina de esas casi 50.000 almas que llenaban el estadio blanco.

Si en la primera de sus paradas de Madrid, fueron muchos los VIPs que vibraron con el cantante mexicano (Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Nieves Álvarez y Bill Saad, Paula Echevarría y Miguel Torres, Edurne y De Gea, etc...), este domingo el Bernabéu se ha vuelto a llenar de rostros conocidos, alguno de ellos repetían como Anne Igartiburu y Gema Ruiz, grandes fans del artista. Entre las gradas también se encontraban el exfutbolista del Real Madrid Raúl González y su mujer, Mamen Sanz; la actriz Mónica Cruz, Fiona Ferrer, los cantantes David Ascanio y Juan Peña, que llegaban acompañados de Israel Bayón, Joaquín Prat, el exfutbolista Chendo, Rosario Mohedano, Belén Esteban y muchos más VIPs, que no han parado de bailar y cantar durante todo el espectáculo.

Una carrera de leyenda

Lo cierto es que el Sol de México ha causado auténtico furor en su paso por Madrid. Cuando salieron a la venta las entradas para su primer concierto el pasado 6 de noviembre, se agotaron a las pocas horas. Tal fue así, que el equipo del cantante tuvo que programar una segunda cita para este domingo 7 de julio. Y es que Luis Miguel no actuaba en nuestro país desde el año 2017. Había muchísima expectación por escuchar su voz única interpretando temas míticos como La bikina, La incondicional, Será que no me amas, Por debajo de la mesa o Cuando calienta el sol. Luis Miguel lleva más de 40 años en los escenarios

Luis Miguel lleva más de 40 años en los escenarios — grabó su primer disco con solo 12 años —, acumula innumerables reconocimientos, entre los que se encuentran seis premios Grammy, y es la banda sonora de varias generaciones con temas icónicos. El tour del artista no ha hecho nada más que empezar, ya que durante el verano va a recorrer diferentes puntos: Murcia (10 de julio), Roquetas de Mar (13 de julio), Barcelona (17 y 18 de julio), A Coruña (21 de julio), Valencia (27 de julio) y finalmente Marbella (31 de julio y 2 y 3 de agosto). Después se trasladará a México y Las Vegas hasta el 25 de noviembre, cuando previsiblemente cerrará la gira en la ciudad azteca de Toluca.

