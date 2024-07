Conoce a la espectacular modelo que ha conquistado al actor Gerard Butler, estrella de '300'

El actor escocés Gerard Butler ha encontrado de nuevo en el amor con una espectacular modelo 25 años menor que él. El intérprete de 54 años ha sido fotografiado en actitud cariñosa con Penny Lane, imágenes publicadas por The Sun, donde se podía ver a la nueva pareja muy sonrientes, caminando juntos e incluso acudiendo a tomar algo a un pub. Con una belleza espectacular, Penny comenzó en el mundo de las pasarelas a los 16 años. Tras sufrir mucho con las exigencias nutricionales para conseguir estar en la talla para desfilar, se alejó de su carrera para priorizar su salud física y mental y acabó estudiando para convertirse en entrenadora certificada de salud holística. Y es que cuando no está desfilando, Penny disfruta practicando deportes extremos como conducir coches de carreras, de las que es una gran aficionada.

© Getty Images Gerard Butler

Sus pinitos como actriz

La modelo que le ha robado el corazón al protagonista de películas tan exitosas como 300 ha también ha trabajado como actriz y tuvo un pequeño papel en la saga de La Liga de la Justicia. Antes de Penny, el actor mantuvo tuvo una relación de nueve años con la diseñadora de interiores, Morgan Brown. Una historia de idas y venidas que en 2016 se dijo que habían roto tras rumorearse un affaire del actor con la cantante Rita Ora. Con el tiempo resolvieron sus diferencias y volvieron a reaparecer juntos . En julio de 2017 su romance aparentemente se reavivó y fueron fotografiados muy acaramelados en la playa de Tulum, México. Sin embargo, tres meses después, Butler confesaba que estaba disfrutando de su soltería y decía que su trabajo apenas le dejaba tiempo para el amor: "No tengo vida personal". Entonces admitió que le gustaría tener hijos en algún momento de su vida: 'En cinco años quiero estar en una relación. Me encantaría tener uno o dos hijos, ya es hora'. La pareja puso punto y final a su historia de amor en marzo de 2021, después de separarse previamente en agosto de 2020.

© @pennylaneisthename La modelo es también entrenadora de salud holísitca

Sus relaciones anteriores

El actor triunfa tanto dentro como fuera de los escenarios. Muchas han sido las mujeres que no han podido resistirse a sus encantos, como Jennifer Aniston, con la que estuvo un tiempo saliendo en el año 2010. También tuvo una breve historia con Jessica Biel después de conocerla en el rodaje de la película Playing For Keeps. Según publica The Sun, la química entre la pareja era más que evidente en el filme, donde compartían algunas escenas íntimas.

© Gtres Gerard Butler y Morgan Brown

Un enamorado de nuestro país

El actor ha disfrutado en varias ocasiones de nuestro país. Una de sus últimas visitas ha sido a Tenerife con motivo del rodaje de la segunda entrega de la película Juego de ladrones, una superproducción escrita y dirigida por Christian Gudegast que es una secuela del éxito de taquilla de 2018. Uno de los James Bond más atractivos del cine recorrió Santa Cruz, el escenario protagonistas de la cinta.