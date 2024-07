Maria Sharapova celebra el mayor logro de su carrera junto a la princesa Beatriz de York

Hay ocasiones que merece la pena celebrar y desde luego una victoria como la suya lo es. La tenista Maria Sharapova se convirtió hace 20 años, en 2004, en uno de los nombres imprescindibles del tenis después de ganar en Wimbledon a la incomparable Serena Williams. Maria, que tenía solo 17 años, se convirtió así en una de las diez mujeres en recoger este galardón e inscribió su nombre en la élite de este deporte. El hotel y restaurante de lujo The Twenty Two en el barrio de Mayfair, en Londres, acogió una fiesta en honor a aquel logro que se recuerda como uno de los que marcó el Grand Slam de tierras británicas que se celebra estos días en la capital.

© Getty Images Maria Sharapova y su novio Alexander Gilkes

La deportista, que colgó la raqueta hace cuatro años tras diversas lesiones, llegó a la fiesta del brazo de su prometido, el empresario Alexander Gilkes, que es uno de los amigos que forma parte del círculo Windsor. Los primeros rumores que vincularon a la pareja surgieron en 2018 y dos años después se prometieron. Aunque la boda todavía no se ha celebrado, en 2022 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo Theodore, a quien esta semana llevaba la deportista a Wimbledon, pista que le dio tantas alegrías. "Aunque es un trabajo de tiempo completo, también es muy gratificante ver a este pequeño ser humano crecer y expresarse y compartir tus momentos con él cuando está despierto", ha dicho la deportista sobre la maternidad.

© Getty Images Sabrina Elba, Maria Sharapova y Kristina Romanova celebrando el 20 aniversario de la victoria de Maria en Wimbledon

El evento, organizado por Imran Amed, editora jefe de The Business of Fashion y la modelo y directora ejecutiva de Aman Essentials, Kristina Romanova, contó además con la presencia de la princesa Beatriz de York, que acudió junto a su marido Edoardo Mapelli. El novio de la tenista tiene una cercana relación con las hijas del príncipe Andrés, pues trabajó codo con codo con la princesa Eugenia en Paddle8, la casa de subastas de la que él es cofundador. También es amigo de los príncipes Guillermo y Harry, acudió a sus enlaces. Gilkes estuvo casado con Misha Nonoo (una amiga cercana de la duquesa de Sussex) desde 2012 a 2017. Estuvieron además Idris Elba y su esposa Sabrina, Rita Ora y Taika Waititi, la diseñadora Emilia Wickstead y Billie Jean King.

© Getty Images La tenista se retiró hace cuatro años debido a varias lesiones

Wimbledon sigue siendo punto de reunión de los apasionados al tenis, entre quienes se encuentran muchos rostros conocidos que se sientan en sus gradas. Se ha podido ver estos días a los padres de Kate Middleton, Carole y Michael, lo que ha alimentado los comentarios acerca de una posible reaparición de la duquesa de Cambridge. La mujer del príncipe Guillermo que estuvo en el Trooping the Colour, su primer acto público en un año después de que compartiera su diagnóstico de cáncer, podría escoger el torneo para reaparecer de nuevo. Se trata de una competición muy importante para ella pues la princesa de Gales es patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), en cuyas pistas se disputa el torneo, y es quien tradicionalmente entrega el trofeo al campeón.