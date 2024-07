Su esposa y sus hijos, el talismán de Toni Kroos frente a un rival como España

"Todos somos la hija de Toni Kroos" corearon sus fans al ver las imágenes de Amelia, la hija del futbolista llorando a lágrima viva en su adiós al Real Madrid. Era una de las grandes despedidas del futbolista alemán que se retira de los terrenos de juego en la cumbre y una vez que concluya la Eurocopa. Esta tarde podrá ser su último partido con la Selección de Alemania frente a España y aunque su único deseo es pasar a semifinales y despedirse en lo más alto de su fútbol tiene sentimientos encontrados porque se enfrenta al país que le ha dado tanto y en que tiene grandes amigos como Dani Carvajal o Joselu Mato, sus compañeros en el Real Madrid.

Toni Kroos tiene muchos planes una vez deje los terrenos de juego. Por un lado está su familia, su esposa Jessica Faber, su novia de juventud a la que conoció precisamente en España, donde él veraneaba y ella trabajaba en un hotel de Fuerteventura como licenciada en Turismo, cuando ellos apenas tenía 18 y 20 años. Con ella se casó en 2015 y dieron la bienvenida a sus tres hijos: Leon, Amelia y Fin, de 11, 8 y 5 años, respectivamente. Su esposa siempre ha sido una mujer muy discreta que ha permanecido siempre en un segundo plano. En la actualidad, es la encargada de gestionar la Fundación Toni Kroos, un proyecto solidario cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños enfermos y brindar ayuda a los familiares que los cuidan.

Un proyecto solidario en el que se involucrará aún más Toni Kroos y también sus esfuerzos irán destinados a la Academia Toni Kroos, en la que formará a los niños en el fútbol a través de cursos y campamentos. A su vez tiene la compañía Kroos Properties XXI, dedicada al sector inmobiliario, y forma parte de la Icon League, una liguilla de streaming similar a la Kings League de Piqué.

Esta tarde es decisiva u quiere que su familia y sus fans sigan disfrutando de su fútbol. La posibilidad de que el último partido de la carrera de Kross sea ante España ha provocado la reacción de sus compañeros del club blanco. Joselu Mato, que se ha despedido del Real Madrid para jugar en Qatar la próxima temporada, desea poder retirar a su amigo hoy en Stuttgart. "Alemania es una grandísima selección, también muy favorita. Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un placer jugar con él, refleja todo lo que es el Real Madrid", dijo en rueda de prensa. "Ha sido un compañero, un amigo dentro del vestuario, he recibido muchos consejos suyos.... Hay que tener mucho ojo con él [en este partido]. Nosotros tenemos que creer en nosotros y no queremos dañar a ningún jugador, menos a Toni. Le quiero, siempre creeré en él, pero pienso que el viernes es su último partido. Es una pena que tengamos que despedir nosotros a Toni así, pero ojalá el viernes ganemos".

No obstante, el último sueño futbolístico de Toni Kross es ganar la Eurocopa y levantar el trofeo como lo hizo con la última de las cinco Champions que ha ganado con el Real Madrid "Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos", añadió. Y quiso concluir: "No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver". La gran final de la Eurocopa se celebrará el próximo 14 de julio en el estadio Olímpico de Berlín y quiere que ahí sea su despedida. "Quiero acabar en mi mejor momento", así se lo dijo a sus fans. Por tanto, la emoción está servida.