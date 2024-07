El lado más personal de Joaquín Sabina tras el anuncio de su marcha de los escenarios

El cantante Joaquín Sabina ha anunciado su marcha definitiva de los escenarios y lo hará por todo lo alto, con una gira por España y América en 2025 que se llamará 'Hola y Adiós'. Según reza la nota que ha hecho pública su productora: "Sabina nos brinda la oportunidad de despedir unas canciones que nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida". El cantautor, a sus 75 años, se retira pleno y feliz: "He escrito un libro, he tenido dos hijas, y en Rota transplanté un olivo. No me falta nada, estoy moderadamente en paz conmigo mismo".

Muy unido a sus dos hijas

Carmela Juliana Martínez Oliart (34) y Rocío Martínez Oliart (32) son las dos hijas que Joaquín Sabina tuvo durante su relación con Isabel Oliart. Las jóvenes son el gran apoyo del artista. Carmela trabaja en la productora Estela Films junto a su gran amigo Féliz Tussel y es académica en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Rocío, por su parte, es tan discreta que apenas se conocen detalles de su vida. Solo que escribe poesía, practica yoga y adora la comida japonesa. "Es un padrazo de mayor", dijo Carmela hace un tiempo, dando a entender que la relación con su padre había mejorado con el paso del tiempo.

Se considera 'un buen padre'

La primera vez que Sabina posó para los medios con su primogénita fue en marzo de 2014, cuando Carmela debutó como directora de producción con Epitafios, un corto al que también puso voz el artista con una canción hecha a medida para la trama, Dicen que lo dijo Adela. "Mi padre se ha enamorado de este cortometraje. Y me dio una gran alegría cuando supe que iba a colaborar conmigo en este proyecto", declaró la joven en aquella ocasión. El cantante, que no podía estar más orgulloso de su primogénita, confesó que se consideraba un buen padre. "Eso tendrías que preguntárselo a mis dos hijas. Pero yo pienso que sí lo soy", manifestó.

Joaquín Sabina el día de su boda



Dos décadas de amor junto a Jimena Coronado

Sabina sentó la cabeza hace ya más de veinte años al lado de Jimena, con quien se casó hace cuatro años. El artista ha abierto su corazón en varias ocasiones para recalcar el papel de su esposa, tanto en lo personal como en lo profesional: "Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira, si no viene ella no voy". En cuando a su boda Sabina ha declarado que Jimena siempre ha estado acompañándole a lo largo del tiempo, recalcando su papel en la recuperación de su último accidente tras una caída en el WiZink Center, donde compartía escenario con Joan Manuel Serrat: "En todas mis idas y venidas a los hospitales, incluida la última. Siempre he pensado, si me pasa algo yo quiero que tenga papeles que le den todo tipo de derechos."

Sus problemas con Hacienda

Hace un año que el artista de Jaén está obligado a pagar 2,5 millones a Hacienda al rechazarse el recurso que el cantante había presentado contra la liquidación de los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 en relación con la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades. Según la providencia, la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal rechazó el recurso de casación presentado por el intérprete contra la sentencia de abril de 2022 de la Audiencia Nacional, que confirmó que las liquidaciones eran conforme a derecho.