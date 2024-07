Las heredera de Apple, Eve Jobs, cada día más presente en el mundo de la moda a sus 25 años

Paso a paso la hija menor del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, y la inversora Laurence Powell, se ha ido forjando una sólida carrera como modelo. Eve Jobs, de 25 años, es la pequeña de cuatro hermanos: Reed, de 32 años, Erin, de 28, y Lisa, de 47 años, (esta última fruto de la relación anterior de Steve con Chrisann Brennan). Desde el año de su debut en 2020 puede presumir de haber asistido a los eventos más importantes del sector textil, como lo han sido la última Met Gala o la Semana de la Moda en París, donde pudimos verla en el front row. Eve Jobs no solo acabó sus estudios en la Universidad de Stanford, si no que además ha logrado grandes éxitos en el mundo ecuestre desde que comenzó a competir a los seis años y, en 2019, ocupó el quinto lugar entre los 1.000 mejores jinetes del mundo menores de 25 años según Horse Sports. De lo que no hay duda es de la imparable carrera como modelo de la heredera de Apple. ¿Quieres conocer las claves de su enorme éxito en la industria de la moda? ¡No te pierdas el vídeo!