El llanto desconsolado de Cristiano en la Eurocopa que afectó a su madre y tuvo respuesta de Georgina

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo está viviendo su última Eurocopa, de las seis que ha disputado a lo largo de su inigualable carrera. Nadie ha jugado tantos torneos del Viejo Continente como él, y posiblemente tampoco haya un futbolista que se tome con tanta competitividad y autoexigencia cada partido. Solo así se entiende la reacción que tuvo el crack durante el encuentro disputado este lunes por la noche con Portugal, donde lo vimos derrumbarse anímicamente y llorar como un niño después de un error que le pudo costar la clasificación a su equipo.

Los lusos se medían a Eslovenia en el Frankfurt Arena en los octavos de final de la competición, buscando una plaza para los cuartos en un choque que concluyó con empate a cero y se tuvo que dirimir en el tiempo añadido. Ya durante los noventa minutos reglamentarios, el delantero se había mostrado algo sobresaltado en lo que a sus gestos se refiere y parecía tener un extra de motivación en cada aparición con el balón en sus pies, siempre buscando perforar la portería contraria. Al llegar la prórroga, fue en el minuto 103 cuando se presentó su gran oportunidad de lograr su objetivo.

Era entonces cuando el árbitro decretaba un penalti a favor de los portugueses que podría cambiar definitivamente el signo del encuentro, un momento donde el gran capitán no esquivó su responsabilidad y cogió el balón con sus manos, rumbo al punto de la pena máxima, resoplando con fuerza y concentrado al máximo antes de ejecutar el lanzamiento. No suele fallar estas CR7, pero esta vez el portero adivinó hacia donde iría la pelota e hizo una parada antológica. El guardameta esloveno no podía ser otro que Jan Oblak, el hombre que defiende los colores del Atlético y que tantas otras veces se ha enfrentado a Cristiano cuando este formaba parte del Real Madrid.

Tras no lograr su propósito, la leyenda viva del fútbol entró en barrena y se vio superado por los acontecimientos, inundado por un mar de lágrimas que ha dado la vuelta al mundo y que sin duda es una de las imágenes más llamativas de la Eurocopa. No parecía haber consuelo para él, algo que intentaban buena parte de sus compañeros y su entrenador, el español Roberto Martínez. Todos le abrazaban, le animaban y le decían cosas al oído para tratar de levantarle, pero ni por esas. Triste y cabizbajo, la angustia, el pesar, la frustración y la amargura de Ronaldo eran absolutas, sentimientos que se trasladaron a la grada donde estaba su madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Lógicamente, al ver a su hijo tan dolido, ella tampoco pudo evitar llorar y pasarlo realmente mal desde el asiento en la zona VIP que ocupaba, tal y como reflejaron en directo las cámaras que retransmitían el duelo. Después, la euforia se apoderaría de Dolores tras ver ganar a los suyos. En los últimos tiempos, el jugador se está mostrando más frágil y sensible de lo que nos tenía acostumbrados, puesto que hace justo un mes también se le vio especialmente tocado cuando perdió la final de la Copa de Arabia Saudí con su equipo el Al-Nassr. Pese a ello, esta vez la diosa fortuna iba a estar de su lado y lo que en un principio se veía como una desgracia deportiva, se tornaría justo después en inmensa felicidad.

El propio Cristiano se tomaba la revancha y lograba uno de los tantos de Portugal en la tanda de penaltis a la que había llegado el partido, una situación que además convirtió al portero Diogo Jota en el héroe indiscutible al parar tres disparos de los eslovenos. El crack, que había pedido perdón a su afición por haber fallado antes, esta vez sonreía después de marcar y ver cómo los suyos pasaban de ronda. "Sentí tristeza inicial y alegría al final", reconocía después ante la prensa sobre la montaña rusa de emociones. "No he fallado ni una vez en todo el año, y cuando más lo necesitaba, Oblak lo paró", se lamentaba.

"Los que fracasan son los que lo intentan", señalaba el delantero sobre esa jugada de la que él fue protagonista. "Sin duda, es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso sino todo lo que conlleva el fútbol. El entusiasmo que tengo por jugar, ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente... Hacerles felices es lo que más me motiva", apostilló. Hablando de sus seres queridos, Georgina Rodríguez ha viajado con sus niños hasta Alemania para apoyar al futbolista en los estadios, y ha tenido muy gesto significativo tras lo ocurrido este lunes. Así, compartía en su perfil público una entrañable foto donde el padre de sus hijos recibía los ánimos sobre el terreno de juego en su momento de bajón, a lo que la modelo e influencer le ha puesto el emoticono de un corazón.

