Marta Peñate y Sofía Suescun se enzarzan en una tremenda bronca en 'Supervivientes All Stars'

Sofía Suescun y Marta Peñate, buenas amigas desde que coincidieron en 'Gran Hermano' en 2016, han protagonizado uno de los momentos más tensos de lo que llevamos de 'Supervivientes All Stars' y, tras una descomunal bronca en directo, su relación ha dado un giro inesperado. Todo ha comenzado por un desencuentro en la playa entre Marta y Abraham García después de que la canaria se dirigiese a su compañero como "príncipe". La presentadora del debate, Sandra Barneda, ha sacado el tema en la palapa y el ganador de 'Supervivientes 2014' ha cargado contra la novia de Tony Spina: "Me agota el tener que estar siempre con cuidado, porque a ella todo le molesta. Va siempre inyectando mal rollo y cuando ve una cámara se vuelve loca". Visiblemente molesta, Marta ha afirmado que lo único que quiere Abraham es "su minuto de protagonismo" a su costa: "Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo. ¡No haces nada, lo único que haces es ganar las pruebas de líder!"

Cuando Sandra Barneda ha preguntado su opinión sobre todo esto a Sofía Suescun que, lejos de posicionarse con su amiga, se ha desmarcado de Peñate provocando así una tremenda discusión entre las dos supervivientes que podría costarles incluso su amistad. "Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra", afirmaba la hija de Maite Galdeano.

© Telecinco Marta Peñate en plena discusión en directo

"Está claro que cambias de humor de un momento para otro" ha expresado la novia de Kiko Jiménez evitando meterse en la discusión entre Marta y Abraham. Un momento en el que Olga Moreno ha aprovechado para meter baza y acusar a Sofía de pegar una puñalada a Marta que, fuera de sí y sin parar de gritar exclamaba: "¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'. No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga. ¡Me estás vendiendo por un vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo? Te lo juro, que conozco a tu madre, a tu novio, ¿y eso te compensa? Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así" ha estallado Peñate muy decepcionada.

© Telecinco Las concursantes eran amigas desde que coincidieron en 'Supervivientes'

Sin ninguna intención de arreglar la tensa situación creada entre ambas, Sofía ha puesto la "cruz y raya" a Marta por su actitud, acabando, por el momento, con la amistad que las unía. Algo que a la canaria ha parecido no parece importarle demasiado: "Me la has juzgado", ha sentenciado. Una discusión que afectará a la convivencia y que veremos cómo se desarrolla según avance el concurso en Honduras.