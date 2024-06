El impactante cambio físico de Quevedo en su regreso a los escenarios que se ha hecho viral

Quevedo ha regresado a los escenarios seis meses después de anunciar que necesitaba parar: "Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo. Realmente, desde que salió 'Cayó la noche' no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar". El artista ha vuelto por todo lo alto en el festival 'Bigsound' en Valencia y dejando a todos los presentes boquiabiertos por su gran cambio físico, ya que luce más fibrado y delgado. Nada más salir ante el público, el intérprete de los temas Columbia o La última, se volvía rápidamente viral. Todos los detalles en el vídeo.

