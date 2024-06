El momentazo de Alanis Morissette cantando con su hija de ocho años en el escenario

No son pocas las estrellas y artistas que invitan a sus hijos a unirse a ellos a sus conciertos para demostrar que los pequeños también tienen talento. Alanis Morissette ha sido la última en hacerlo. La cantante es madre de tres hijos, Ever Imre, Onyx Solace y Winter Mercy. La mediana -y la única niña de la familia- acaba de cumplir ocho años y la artista lo ha celebrado invitándola a subir al escenario. No solo le dedicaron Cumpleaños feliz, sino que interpretaron juntas Ironic, uno de los grandes éxitos de Alanis, protagonizando un auténtico momentazo.



