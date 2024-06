Hablamos con Ana Rosa Quintana: de sus planes de futuro a su estado de salud tras su cáncer

La llegada del verano es sinónimo de que muchos presentadores 'dejen' la televisión y se tomen unas vacaciones para recargar fuerzas, antes de empezar una nueva temporada en septiembre. Ana Rosa Quintana es una de ellas. La presentadora asistió a los premios Beef Awards, organizados por PROVACUNO, donde posó y habló para ¡HOLA! De esta forma, nos desveló su futuro laboral y sus planes para estas vacaciones, además de contarnos cómo se encuentra de salud tras ser diagnosticada de un cáncer de pecho en 2021.

"En las tardes, me lo estoy pasando muy bien. Al final, cada etapa es distinta. Cuando estaba por las mañanas, tenía más libres las tardes y ahora tengo más tiempo libre hasta la media mañana, pero también me gustaba mucho la política…"

-Llega el verano, ¿cómo llevas la operación bikini?

-No hago operación bikini ni operación bañador. Estoy deseando que llegue el verano para descansar, eso sí.

-¿Eres de cuidarte durante todo el año?

-Tampoco especialmente. Hay periodos, pero estoy en un momento donde siempre peso lo mismo. Ni engordo ni adelgazo. Eso es lo ideal y, sinceramente, tampoco me preocupo mucho.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Me iré a la playa y estaré dos meses de vacaciones. Volveré a finales de agosto, para preparar la próxima temporada, Pero, ahora, necesito desconectar.

-¿Qué es lo que más te gusta del verano?

-Estar en mi casa, comer allí, cocinar, estar con mis hijos o con mi familia por el día y por la noche… Durante todo el año, no paro en casa, así que quiero tener tiempo para leer, bañarme, ver a mis amigos, salir a cenar…

-¿Aprovechas más las mañanas desde que estás en TardeAR?

-Bueno, sigo yendo por las mañanas a trabajar. Estoy todo el día trabajando.

"Estoy fenomenal. Sigo con las revisiones, pero va saliendo todo bien. Me encuentro estupendamente", nos cuenta la presentadora, que volvió a enfrentarse al cáncer a finales de 2021

Su futuro laboral

-¿Qué prefieres? ¿Las mañanas o las tardes?

-En alguna ocasión, has comentado que tus hijos no te veían porque estaban en el colegio. ¿Ahora te ven en la tele?

-No, porque están en sus universidades y los chicos están en otra cosa.

-¿No te dicen nada?

-No, la verdad. Siempre pongo el ejemplo de cuando la madre es cirujana, ¿qué le preguntan? ¿Si ha abierto un corazón? Ellos encuentran normal el trabajo de su madre.

-¿Te hubiera gustado que alguno de ellos siguiera tus pasos?

-Me da igual. Quiero que hagan lo que quieran y sean felices.

"Hay que saber retirarse a tiempo y saber cuál es el momento idóneo para jubilarse. Ahora estoy estupendamente"

-¿Qué va a pasar en la nueva temporada? ¿Vuelves a las mañanas, como se ha comentado?

-No, voy a volver en septiembre a las tardes. Eso se lo han inventado. Nunca he pedido ni me han propuesto dejar las tardes para volver a presentar las mañanas.

-¿Podemos decir que estás feliz en las tardes?

-Estoy encantada.

-Has hecho de todo en televisión. Te tiene que gustar mucho tu profesión para dar el salto que has dado

-¿Por empezar un nuevo programa? Lo he hecho porque estoy loca (risas). Los retos siempre están bien.

- ¿Piensas ya en retirada?

-No. Algún día, sí, claro. Pero, de momento, no. Hay que saber retirarse a tiempo y saber cuál es el momento idóneo para jubilarse. Ahora estoy estupendamente.

Su estado de salud

-En 2021, te volvieron a diagnosticar cáncer. ¿Cómo te encuentras de salud?

-Que hicieras público tu caso ayudó a muchas mujeres. ¿Lo sentiste así?

-Al final, el mejor ejemplo de que es una enfermedad con la que van a tener que convivir muchas personas es decir que hay tratamiento, que se pasa y que, con el tiempo, retomas tu vida. El hecho de estar todos los días en televisión es importante para muchas personas.