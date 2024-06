Las vacaciones de Fani Stipkovic en España antes de iniciar una nueva vida en Arabia junto a Fernando Hierro

Una mudanza a México, una boda y un nacimiento en solo 19 meses. Así de frenética ha sido la última etapa para Fernando Hierro y Fani Stipkovic, quienes ahora vuelven a hacer las maletas para emprender una nueva etapa a miles de kilómetros del que habían convertido en su hogar. Su próximo destino es Arabia Saudí, ya que el exjugador ha firmado un contrato como director deportivo del Al Nassr, equipo que tiene como gran estrella a Cristiano Ronaldo y del que es dueño el príncipe Faisal Bin Turki. Se trata de un cambio radical de vida para el matrimonio y su hijo Nicolás Valentín, pero lo afrontan con entusiasmo, ilusión, convencidos de que será una experiencia enriquecedora y sobre todo, tan unidos como siempre. Mientras ultiman los preparativos para instalarse en Riad, aprovechan para descansar en España, país en el que comenzó su historia de amor y donde reside buena parte de su entorno.

Fani, que es periodista deportiva, disfrutó de una estancia en Los Ángeles antes de llegar a España. La primera parada fue Madrid, donde la vimos acudir la semana pasada a la gala de Beef Awards 2024 impresionante con un vestido de animal print. Al evento, celebrado en la plaza de toros de Las Ventas, acudió en compañía de la ex Miss España Lorena Van Heerde, una de sus mejores amigas. Las dos disfrutaron de una agradable velada con sus compañeros de mesa: Julio Iglesias Jr. , su novia Ariadna Romero y su representante, Susana Uribarri.

Desde la capital ha puesto rumbo a Marbella con Nicolás Valentín, un niño muy simpático y alegre que tiene casi ocho meses y se ha convertido en el centro de su vida. "Estoy disfrutando de cada segundo con mi bebé. Cuando lo veo y cuando me regala una sonrisa, siento como si me desarmara, como si me despojara de todas esas corazas que te has puesto a lo largo de los años, como si tu ego se diluyera… Vivo un estado de amor puro", nos decía Fani en ¡HOLA!, donde Fernando y ella posaban en familia. En este primer verano, como mamá, está desconectando junto al mar y enseñándole a su bebé los rincones de Málaga, donde están sus raíces ya que es el lugar donde nació Hierro. Probablemente, cuando tenga oportunidad, también viajará a su Croacia natal para compartir con el pequeño los lugares más mágicos de los Balcanes, donde el año pasado presumió de embarazo.

© fanistipkovic

Se espera que en agosto, Hierro y Fani estén instalados en Arabia Saudí para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. "No me da vértigo. Me gusta vivirlo todo intensamente y, por dentro, sentir la tranquilidad de que todo lo haces por amor", nos contaba la presentadora, que siempre ha apostado por permanecer al lado de su marido sea cual sea su destino ya que para ella la familia es la absoluta prioridad. En Riad les espera una importante celebración: su primer aniversario de matrimonio. Fue el 13 de septiembre cuando pronunciaron el "sí, quiero" durante una emotiva y sencilla ceremonia civil oficiada por el licenciado Luis Antonio Lara a la que acudieron doce invitados. El escenario elegido fue la Casa de Pedro Loza, un palacio solariego del siglo XIX ubicado en Guadalajara (México), y los testigos fueron Nena Hudulin, la mejor amiga de la infancia de la novia, y Amaury Vergara, dueño del Chivas, equipo en el que en ese momento estaba el novio al frente de la dirección deportiva.

Doble felicidad

Está siendo una etapa muy bonita para el exjugador , ya que se ha convertido en abuelo por primera vez. Álvaro Ruiz, también vinculado al mundo del fútbol, tuvo el 24 de abril un niño que se llama como él al lado de Mariana de Daniel, con la que mantiene una discreta relación desde hace dos años. "Ya lo había visto todo, nada podía sorprenderme o eso creía yo. Bienvenido hijo", decía ilusionado al presentar al pequeño de la casa junto a varias imágenes en las que aparece ya con su equipación del Real Madrid, demostrando que será, como mínimo, un apasionado del fútbol. El niño se lleva solo medio año con su tío, Nicolás Valentín y, con toda seguridad, esta circunstancia permitirá que ambos compartan muchas experiencias juntos y que se conviertan en los mejores compañeros de aventuras.

Además de Álvaro y Nicolás Valentín, Hierro tiene también una hija llamada Claudia. Tanto ella como su hermano mayor, nacidos durante el matrimonio del exjugador y Sonia Ruiz, han congeniado a la perfección con Fani, la mujer que complementa a su padre. "Muy bien. Me encantan. Son unos niños preciosos. Los veo como amigos. No los veo como sus hijos", nos explicaba la propia periodista sobre cómo se lleva con la familia de su marido, al que conoció en un partido benéfico que cambió para siempre sus vidas.