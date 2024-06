Sara Carbonero, tras recibir un valioso regalo de David Cantero: 'Es perfecto para este momento de mi vida en el que el tiempo, de alguna manera, está detenido'

David Cantero es un hombre polifacético. A su talento musical, se suma su pasión por la pintura. Es habitual verle compartiendo sus divertidos dibujos a bolígrafo en redes sociales, pero también obras más complejas, como esta creación abstracta que ya tiene dueña: Sara Carbonero.

El presentador, de 63 años, le ha regalado a su antigua compañera de Informativos Telecinco El reloj del tiempo detenido, un tríptico que ha estado expuesto en Nantes y a partir de ahora "vivirá al lado de mi familia para siempre", ha dicho la periodista muy emocionada. "Pronto colgará de la pared más importante de casa y será una manera de ir descifrándote, poquito a poco y de seguir conectados, en el espacio y el tiempo. Además, al mirarlo siempre recordaré aquella frase que me dedicaste y decía: 'Deja que tu alma sabia y serena sobrevuele todo ese ruido'. Te quiero mucho", ha añadido.

Según ha explicado Carbonero, se trata de una obra muy especial en la que Cantero ha estado trabajando día y noche sin parar. "Está formada por varios retazos de toda su vida. Cientos de recortes y dibujos de cuadernos que David guardaba desde los años 90. Hojas pintadas en París, en Milán, en África, una mesa con gente alrededor de una tasca de Londres… Un ratoncito que empuja la rueda del tiempo que pintó hace 25 años… Todos esos recuerdos encontraron su lugar en esta amalgama perfecta para este momento de mi vida en el que el tiempo, de alguna manera, está detenido", ha escrito la periodista.

Cantero y Carbonero se conocieron en 2009 cuando empezaron a presentar juntos el informativo del mediodía con Isabel Jiménez. Desde ese instante, se hicieron inseparables. "Siempre fue para mí ese compañero que me calmó en mis primeros días de nervios, el que salió al paso si alguna vez me faltó el aire y por supuesto, con el que fuera de plató compartí muchas comidas, sobremesas y charlas interminables", ha confesado la periodista, que está fascinada por las múltiples facetas de su amigo. "David es una caja de sorpresas, los que tenemos la suerte de conocerle sabemos que detrás de esa imagen de tipo serio (que lo es) se esconde un rebelde con causa, un artista inconformista, un amante de la naturaleza, un guitarrista talentoso, un motero todoterreno. Una persona altamente sensible", ha asegurado.

La publicación de Sara se ha llenado de 'me gusta' y numerosos comentarios en tiempo récord. "¡Qué preciosidad!", ha exclamado la periodista Carme Chaparro. "Pero qué afortunada", ha añadido Leticia Iglesias, compañera de David Cantero en Informativos Telecinco.