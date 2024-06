El momentazo de Katy Perry en la semana de la moda de París con la cola de su vestido, ¡es interminable!

Katy Perry es una de las mayores expertas dejándonos sin palabras cuando se trata de sus estilismo. Desde que comenzó su carrera musical nos ha sorprendido con looks de todo tipo, y los outfits de sus alfombras rojas, al igual que los de conciertos y videoclips, no dejan a nadie indiferente. Pero Katy también sabe impactar cuando se trata de steet style, tal y como acaba de demostrar en la semana de la moda de París. La artista ha dejado a todos sus fans boquiabiertos a su llegada al hotel Ritz de la capital francesa. La cantante ha presumido de figura con un ceñido vestido rojo, pero lo que más ha llamado la atención es la larguísima cola, que parece no tener fin. Mientras ella accedía al vestíbulo de su alojamiento, metros y metros de tela continuaban saliendo de su limusina, y es que la cola era tan extensa que llevaba escrita en ella la letra de su nueva canción.