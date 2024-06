La complicidad de Macarena García y Enric Auquer en la presentación de la película en la que se enamoraron

Macarena García (36 años) y Enric Auquer (36 años) presentaron este martes en Madrid su primera película juntos, Casa en llamas, del director Dani de la Orden. La pareja de actores, cuya relación destapó la revista ¡HOLA! a principios de 2024, posó para los medios con el cineasta y el resto de protagonistas del filme: José Pérez-Ocaña, Emma Vilarasau y María Rodríguez Soto. Ante los fotógrafos se mostraron un tanto esquivos, pero cuando pensaban que nadie les veía se relajaron y sus gestos no dejaban lugar a dudas: siguen tan enamorados como el primer día.

En estas imágenes les vemos conversando con sus compañeros mientras disfrutan de un pequeño aperitivo. En un momento dado, Macarena agarra por la cintura a su chico con total naturalidad. Después, comprobamos que a Enric se le iluminan los ojos cada vez que mira a su novia.

Los actores se enamoraron durante el rodaje de Casa en llamas, película en la que Enric interpreta a David, un romántico empedernido que está dispuesto a consolidar su relación con Marta, su nueva novia, papel que representa Macarena. Esta tragicomedia, centrada en “el lado más ‘oscuro’ de las familias, se estrena este viernes, 28 de junio, en cines.

A la actriz no se le había conocido pareja desde que, en el verano de 2022, terminara su noviazgo de ocho años con el cantante Leiva.

Enric, por su parte, fue novio de la cantante catalana Adela Oller, con quien tiene un niño, Antonio, que vino al mundo en 2021. El actor también es padre de una niña, Carmela, nacida en 2016, durante su relación con la actriz Marta Aguilar.

Los actores prefieren llevar su romance con discreción, pero no ocultan sus sentimientos. "Me va muy bien, estoy contenta, es un momento bonito. Soy muy discreta para estas cosas y prefiero no hablar mucho, pero sí, estoy feliz, estoy muy bien", aseguró Macarena a Europa Press.