Sibi Montes y Mateo Ibáñez comienzan su luna de miel en África con una accidentada llegada

Horas después de convertirse en marido y mujer, Sibi Montes y Mateo Ibáñez han iniciado su luna de miel. El destino que han elegido los recién casados para este viaje que recordarán siempre es Zimbabue. En el país africano están teniendo una experiencia única al alojarse en plena naturaleza y rodeados de animales durante un safari que tiene como escenario el Parque Nacional Hwange, considerado la reserva más grande del citado territorio. Pero aunque su estancia está siendo mágica y parece sacada de una película, el inicio ha estado marcado por un contratiempo.

© sibi.montes

La aventura ha comenzado con una prueba que el matrimonio se ha tomado con humor y mucha filosofía: sus maletas se han perdido. Al llegar al aeropuerto, el equipaje que con tanto esmero han preparado para esta ocasión Sibi y Mateo no estaba. No saben cuándo podrán recuperar todas sus pertenencias, pero no han dejado que esto suponga un problema y la hermana de Lourdes Montes ha contado cuál ha sido la efectiva solución temporal que han encontrado: "La encargada del Lodge me ha dejado su ropa".

© sibi.montes







© sibi.montes

Con el improvisado (y favorecedor) look, Sibi y su marido han salido a recorrer en un todoterreno este enclave natural en el que han quedado fascinados. Les ha llamado mucho la atención ver a escasos metros, a animales como un sable, elefantes y un búfalo. A todos ellos, y al resto de especies que les han 'acompañado' durante el recorrido, los han fotografiado para recordar siempre esta experiencia que ha finalizado con una romántica cena al atardecer. Se están alojando en Camp Hwange, un exclusivo campamento que ofrece visitas a puntos tan emblemáticos como las cataratas Victoria.

© sibi.montes

Su boda en Cádiz con música en directo y dos simpáticos pajes

El 21 de junio, la pareja contrajo matrimonio en la iglesia de San Francisco del Puerto de Santa María (Cádiz), donde se celebró una romántica ceremonia en la que Carmen y Curro, los hijos de Lourdes Montes y Francisco Rivera, tuvieron un papel protagonista al ejercer muy ilusionados como pajes. Ya convertidos en marido y mujer, se trasladaron al Real Club de Golf Vista Hermosa, donde cenaron y se divirtieron en una fiesta que se alargó hasta bien entrada la madrugada y en la que no faltó la música en directo. Además de un grupo amenizando el cóctel, José Manuel Soto y sus tres hijos (el tío y los primos de Sibi) animaron la velada con una improvisada actuación que cautivó a todos los asistentes. En su gran día, la novia estaba radiante con un diseño de Antonio García.

Con su enlace han iniciado una nueva etapa en su historia de amor, que comenzó hace tres años y en la que siempre han optado por la discreción. Sus caminos se cruzaron porque Mateo jugaba en el Club Atlético Central, equipo de fútbol presidido por Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero; y por Jaime Soto, integrante del grupo musical Mi hermano y yo, hijo del artista José Manuel Soto y primo de Sibi. Además, la psicóloga también forma parte de la plantilla como coach deportiva del club. Al margen de su afición deportiva, el cuñado de Francisco Rivera es auditor en Deloitte, donde se incorporó tras cursar un doble Grado bilingüe en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y un Máster de Acceso a la Abogacía.