'Hermanos': El motivo de salud por el que una actriz muy querida estará ausente de la serie

Además de mucho suspense e intriga, la tercera temporada de Hermanos ha vivido la llegada de una nueva incorporación a la trama: Elif Çetin, que con su presencia ha logrado refrescar la historia y llenar de alegría a los que la rodean. Sin duda, su forma de ser le ha llevado a convertirse en uno de los personajes imprescindibles de la exitosa serie turca.

Dentro de pocos episodios se notará su ausencia en la ficción, y te contamos el motivo real que hizo que Dilara Sümbül, la actriz que le da vida, tuviera que estar fuera del rodaje temporalmente. Eso sí, no fue una marcha definitiva y su personaje regresará con la misma energía que siempre.

El pasado diciembre, los fans turcos del drama que emite Antena 3 en España se alarmaron al echar de menos a Elif en varios capítulos, los que ahora se ofrecerán en nuestro país. Dado lo que había sucedido anteriormente con otros como Şengül (Fadik Atasoy), cuya ausencia injustificada fue el preludio de una despedida, los espectadores comenzaron a especular sobre el posible adiós de otro de los personajes. Esto generó miles de teorías al respecto y, sin embargo, la razón no se debía a exigencias del guion sino a un problema de salud que sufrió Dilara Sümbül y que la hizo alejarse del set momentáneamente.

La joven actriz, que en la serie descubre que es la hermana melliza de Berk (Recep Usta), comenzó a encontrarse mal y a sentir un fuerte dolor abdominal. Por esta razón, fue trasladada de urgencia al hospital de Ulus, en Ankara. Los médicos detectaron que tenía un quiste ovárico que se había reventado y era lo que le estaba causando el daño. Por ello, la intérprete de 25 años tuvo que someterse a una operación, según informó periodista turca Birsen Altuntaş.

La intervención quirúrgica salió bien y Dilara terminó recibiendo el alta, pero por prescripción médica sí necesitó unos días de reposo para completar su recuperación. Por suerte, pese al complicado momento que atravesó, poco después de este contratiempo, la joven retomaba su trabajo en el set.

¿Cómo es el personaje de Elif?

La chica llegaba a Hermanos en los últimos compases de la tercera temporada. Es hija de la madre biológica de Berk y, por lo tanto, hermana del chico, para ser más exactos su melliza, aunque en un principio ninguno de los dos jóvenes lo sabía. Cabe recordar que Ayla y Resul adoptaron a su hijo cuando este era un bebé.

Por desgracia, Serpil, madre de los dos jóvenes, perdió la vida por un golpe en la cabeza tras un forcejeo con Ayla. Şengül, que se sentía culpable por lo ocurrido, se preocupó por Elif y la llevó a su casa cuando su casera la echó.

La tía de los Eren tenía claro que la muchacha debía tener las mismas oportunidades que había tenido Berk. Por este motivo, presionó a Ayla para que acogiera en su hogar a la chica y la matriculara en el colegio. A cambio, guardaría silencio sobre su gran secreto. Poco a poco, la exmujer de Resul ha ido cogiendo cariño a Elif y ha llegado a verla como un miembro más de su familia.

Ni Berk ni Elif sospechaban nada acerca del fuerte vínculo que los unía. Es más, en un primer momento, no podían ni verse y no hacían más que provocarse y pelearse. La muchacha fue pasando cada vez más tiempo con los chicos y los hermanos se fueron dando cuenta de que tenían muchas más cosas en común de las que pensaban. Cuando el novio de Aybike descubrió la verdad sobre su origen y supo que la chica era su melliza, se alejó de Ayla por haberle mentido y comenzó a acercarse más a ella, tratándola de un modo mucho más cariñoso y protector, algo que la joven no acababa de entender.

En una fiesta del colegio organizada en el club, Şengül, bajo los efectos del alcohol, desvelaba el verdadero parentesco entre Berk y Elif: eran hermanos. La chica no podía creerse lo que estaba escuchando. Tras el shock inicial, ya en casa, hablaba con calma con Ayla y su mellizo y, con un sentido abrazo con el joven, prometían no separarse más.

Ahora se han vuelto inseparables y se han convertido en una familia que se cuida y se protege. Juntos harán frente a todos los problemas, en especial, al inesperado regreso de su padre biológico, un expresidiario que está tratando de engatusar a Berk y del que, por conocerlo bien, la chica no se fía.

Divertida y ruda a la vez, Elif tendrá una historia con Oğulcan, de quien se enamora nada más llegar al Ataman, pero el chico se fija primero en Lydia que, a su vez, está más interesada en Ömer. Un hecho que desencadena divertidas situaciones hasta que, finalmente, triunfa el amor y comienzan a salir.