El Mbappé más desconocido: se niega a ser imagen de comida rápida y lucha contra el racismo

Poca presentación futbolística necesita a estas alturas Kylian Mbappé, el flamante jugador del Real Madrid. El campeón del mundo con la Selección francesa en 2018 lleva asentado en el Olimpo del deporte rey más de un lustro, merced a un rendimiento sideral en las filas del Paris Saint Germain. A sus 25 años, pocos han sido capaces de anotar más de 350 goles al máximo nivel continental.

© Gtres Mbappé nació en Bondy, una ciudad cercana a París. Su padre, Wilfried Mbappé, es de origen camerunés, mientras que su madre, Fayza Lamari, es argelina

Nacido el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, una ciudad relativamente cercana a París, su padre, Wilfried Mbappé, es de origen camerunés, mientras que su madre, Fayza Lamari, es argelina. Los dos inculcaron en sus hijos una importante ética de trabajo para llegar donde lo han hecho, pues ya habían experimentado el deporte de élite. Wilfried como entrenador y Fayza, agente de su hijo, como jugadora de balonmano. La familia se completa con dos hermanos, uno de biológico y otro adoptivo. Y, como no podía ser de otra manera en esa familia de deportistas, los dos han tenido una vinculación directa con el fútbol. El primero de ellos, de 17 años, ya ha debutado con el primer equipo del PSG, aunque su rol habitual lo ocupa en el juvenil sub-19. El segundo, Jirès Kembo Ekoko, de 36 años, está ya retirado tras haber pasado por el Stade Rennes, Bursaspor e incluso el Al-Nassr.

Podría decirse que la mayor afición de Mbappé es el deporte. El tenis, el baloncesto y, sobre todo, el esquí son sus grandes pasiones, pese a que no practica ninguna de ellas para evitar riesgos en forma de lesiones indeseadas. Mientras tanto, pasa el tiempo jugando a la PlayStation con su hermano Ethan y consume muchas series. También es un enamorado de Ibiza, donde pasa parte de sus vacaciones de verano. Lejos de tener su dinero parado, Kylian ha decidido invertirlo en negocios de distintos ámbitos profesionales. Uno de los más fuertes de su cartera es 'Zebra Valley', una marca de producción para promocionar el talento juvenil por todo el mundo en los ámbitos del deporte, la música, la tecnología, la cultura y el consumo. También lanzó hace unos meses una colección de gafas de sol para la firma Oakley con modelos que costaban entre 130 y 300 euros.

© Getty Images

Aunque es visto como un futbolista caprichoso, manipulador y egoísta, que se mueve por el dinero, Mbappé tiene un lado comprometido con la sociedad, en el que deja ver sus valores y su generosidad. El primer gran gesto que tuvo se conoció después de ganar, con solo 19 años, el Mundial de Rusia en 2018. El francés donó las primas que le correspondían por el título a la asociación Premiers de Cordée, de la que es padrino y se dedica a organizar actividades con niños con discapacidad. La cifra que entregó rondó los 300.000 euros. Fue el único futbolista de la Selección francesa que tuvo este gesto y, cuando se conoció, lo justificó diciendo que no le tenían que pagar por jugar con su país.

Es cierto que ha tenido discusiones con la Federación de Fútbol por los derechos de imagen, pero su abogada, Delphine Verheyden, lo justifica como una elección personal. No quiere dar publicidad a marcas de comida que no considera saludable. No es un referente para este tipo de alimentación. Dos años después de proclamarse campeón del mundo con Francia, creó la Fundación Inspired by KM (Inspirado por Kylian Mbappé) como una organización benéfica que tiene el objetivo de apoyar a los niños de París en su formación para la vida laboral. Reciben diferentes asignaturas de un plan de educación de que se rige por cuatro valores: aprender, entender, compartir y transmitir. De su evolución está muy pendiente. Se muestra participativo con los niños. Uno de ellos le llegó a comentar que le gustaría convertirse en el Mbappé de las matemáticas.

Colabora también con la Fundación Abbe Pierre con donaciones a familias en situación de fragilidad, que no tienen hogar, viven en la precariedad, la pobreza y la escasez de alimentos, y viral se hizo también su videollamada para darle ánimos a un niño peruano diagnosticado con leucemia que estaba ingresado en un hospital de Nueva York y en el que se conoció que hablaba un perfecto castellano.

© Gtres

Este es lado solidario de muchos proyectos en los que coopera con financiación. También en el país natal de su padre, Camerún, donde asistió a la inauguración de la escuela que rehabilitó su Fundación en un suburbio de Yaundé. Hay también un Mbappé comprometido en la lucha contra el racismo. Es el lado humano de Kylian, continuamente en tela de juicio por sus estrategias para obtener ventaja en las negociaciones de sus contratos.

El jugador, a través de sus representantes, puntualiza que no quiere más dinero. Todo lo que se embolsa procedente de la Federación lo dona a asociaciones caritativas. Para Mbappé, el problema figura en que su imagen esté asociada a marcas con quienes no está conforme. Una política que aplica a su propio negocio, en el que a diferencia de otros jugadores que multiplican los patrocinios, los vende a cuenta gotas.

De esta forma, el jugador, que tiene acuerdos con Nike, la marca de relojes Hublot o el desarrollador de videojuegos EA Sports, evita devaluar su imagen y se asegura contratos más lucrativos. Y, al tiempo, procura que los patrocinadores estén acordes con su modo de vida, indican sus representantes. Su lado sentimental ya es algo más complicado porque, aunque se le ha relacionado con un buen número de mujeres, nunca se han obtenido pruebas de que esas relaciones fueran reales.