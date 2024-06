Hablamos con la influencer Mónica Anoz de sus planes favoritos en Ibiza: ‘ Estar con mi familia en el mar, comerme unas sardinas y ver el atardecer’

El verano acaba de dar su pistoletazo de salida. En el hotel Six Senses de Ibiza, el favorito de Carlota Casiraghi y Emma Watson, nos encontramos con la influencer Mónica Anoz, una de las jóvenes más influyentes y glamourosas de nuestro país que ha sido protagonista de campañas de Inditex, concretamente de Pull&Bear, ha trabajado junto a Dior y es creadora de su propia firma de sandalias 'made in Spain', Trenza. Con ella hemos brindado por la llegada del verano en el Sun Club de Veuve Clicquot y hablado de las Islas Pitiusas, con las que está profundamente conectada, viajes, moda y sus proyectos profesionales.

© Egami Productions Mónica Anoz con su copa de Veuve Clicquot

Mónica, tienes un vínculo muy estrecho con Ibiza desde niña, ¿cómo definirías la isla?

Creo que para mí es libertad. El paraíso. Una isla que permite a uno ser como quiera, sin juzgar y eso es lo que la hace mágica. Tiene una energía muy especial. Una vez llegas a Ibiza sientes esa libertad y ese buen rollo.

Este aura tranquila, calmada y bohemia, ¿te inspira en tu día a día?

Totalmente. Llevo viniendo a Ibiza toda mi vida con mi familia y siempre que llego siento como una calma muy especial. Veraneo con mi familia en el norte de la isla y es lo que más me gusta de esa parte, paz, tranquilidad y naturaleza. Me inspira mucho a la hora de trabajar y de crear.

Entre todas las opciones que Ibiza ofrece de ocio, ¿cuál sería tu plan ideal para disfrutar de la isla?

Estar con mi familia en el mar, comerme unas sardinas y ver el atardecer.

Una familia a la que está muy unida, desde su madre Virginia Nieto, interiorista, a su hermana Inés, con la que tan solo se lleva 13 meses y que es su mano derecha en la parte financiera de Trenza.

Para aquellas personas que visitan Ibiza por primera vez, ¿cuáles son los lugares imprescindibles?

Creo que un poco conocer el otro lado de la isla, que me da un poco de pena decirlo porque no quiero que nadie vaya ahí (risas). Creo que lo bueno es que hay miles de Ibiza. Está la Ibiza que a la gente le atrae de lujo y fiesta y luego está la Ibiza más salvaje.

© Egami Productions Mónica Anoz en el Sun Club de Veuve Cliquot

También llevas muchos años ligada a Veuve Clicquot, ¿con qué valores de la marca te sientes más identificada?

Me encanta la marca, la conexión que tiene con la parte del verano. Y luego me encanta su historia. Una vez que ella se quedó viuda posicionó la marca e hizo que fuese universal . Me gusta mucho que una mujer en esa época tuviera esa fortaleza. (Una referencia a la historia de superación y emprendimiento femenino de Madame Clicquot. Que tras enviudar con 27 años se atrevió a coger las riendas de la empresa familiar y llevarla a lo más alto. Algo casi impensable para una mujer del siglo XVIII).

¿El sabor de su champagne a que recuerdos te transporta?

Para mí el champagne es celebración. Es muy guay y muy bonito.

Y un buen motivo para celebrar es la llegada del verano y la inauguración del Sun Club en el Six Senses

Es un sitio único. Puedes estar tomando el sol, bañándote en la piscina y disfrutando del champagne Rich, que lo puedes mezclar con hielo, que es como más apetecible, más fresquito. Creo que es un superplan si estás en Ibiza en el que también vas a tener unas vistas al mar increíbles.

Ibiza también está presente en tu marca de sandalias, Trenza. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto

Llevo dos años con este proyecto y visitando fábricas en Alicante. Me ha gustado mucho el proceso de crear algo de cero. De la creación a fijarme en cada detalle, calidad, comodidad, que los remates estén hechos a manos. Y también tiene su parte inspirada en Ibiza, en el Mediterráneo porque creo que aquí hay mucha artesanía y saber hacer. Me lo he pasado muy bien. La marca está funcionando muy bien y está teniendo mucha acogida internacional. Me encantaría seguir creando cosas distintas y que tengan una seña de identidad fuerte, que la gente las reconozca.

Y Veuve Clicquot que te ha acompañado en algunos de los momentos más importantes de la firma

Hice un lanzamiento y me encantó que estuvieran porque era algo muy importante. Era la primera vez que hacía algo de emprendimiento y celebramos con sus botellas de champagne.

© Egami Productions Mónica Anoz

Además de Ibiza, ¿tienes alguna otra parada en tu itinerario de viajes este verano?

También voy a Menorca porque mi novio veranea allí. Así que estaré entre Menorca e Ibiza, que es un gusto y un placer. Yo en verano casi siempre me quedo en España.

Como referente de estilo, ¿qué prendas no pueden faltar en tu maleta cuando vas de vacaciones?

En verano soy de pareo. Me encanta mezclarlo con prendas más de noche y de repente ponértelo con una camisa arreglada y unas sandalias bonitas.

© Egami Productions Mónica Anoz con su copa de Veuve Clicquot

Más allá del mundo de las redes sociales, ¿cuál es tu balance en el complicado reto de emprender?

Me quedo con el lado positivo, pero claro que hay luces y sombras. En mi caso me apetecía emprender y dar el salto. Yo soy una persona muy positiva y siempre voy a poner por delante la parte positiva, pero también es verdad que en el camino te encuentras cosas que no son fáciles, pero luego te compensa.

Y, para terminar, ¿cuál es el próximo objetivo que quieres conquistar en el terreno profesional?

Me gustaría internacionalizar la marca, ir creando productos nuevos y crear un equipo sólido.