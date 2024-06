Todo sobre el 'behind the scenes' de la boda de Marta Sierra: los detalles de su sofisticada y elegante 'atrezzo' y decoración

Un castillo del siglo XI pero con el devenir del tiempo ha adquirido una fisonomía neogótica casi modernista. Un foso convertido en una gran fontana a sus pies. Un jardín all’italiana con parterres y macizos de cipreses mediterráneos que recuerdan a los jardines del Boboli en Florencia y, más allá, hasta donde se extiende la vista, un bosque a la inglesa, romántico, con cedros del Líbano, magnolios y castaños centenarios. Éste era el impresionante escenario que eligieron Marta Sierra y Tom Peuteman para darse el 'sí, quiero'. El Castell de Sant Marçall, un fortín muy cerquita de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, declarado bien de interés cultural natural. Solo por su emplazamiento, su arquitectura, sus vistas… el espacio no podía ser más romántico para una boda, pero es que, además, los novios hicieron de él el marco perfecto para encuadrar una pintura de blancos, verdes y dorados y en donde jugaron en equilibrio las proporciones entre clasicismo y modernidad, localismo y exotismo y sencillez y sofisticación.

Hablamos con Priscila Llorens, wedding Planner de la pareja, para que nos descubra algunos de los secretos de estilo de esta boda en la que cada detalle estaba cuidado y medido. Desde los pétalos del blanco y rosa desvaído que cubrieron a los novios tras pasar por el altar hasta los vestidos al biés y en satén de seda azul de las damas de honor pasando por las delicadas sombrillas orientales en papel de arroz que utilizaron los invitados para protegerse del sol de media tarde. "Tenía claro que quería algo elegante, cuidado y con toques blancos". Para ello eligieron tres elementos como hilo conductor de la decoración. "La flor, el cristal y los espejos” para sí “obrar la magia".

No obstante, no siempre todo funciona en todas partes. De hecho, nos explica Priscila cómo a bote pronto la temperatura, es decir, la estación del año; como la luz, es decir, el momento del día, determinan la atmósfera de una boda. En el caso del enlace de Marta y Tom, en junio y a media tarde, la paleta de colores estaba en el "blanco, un dorado muy sutil, el verde del tallo de la flor pero muy discreto también y algún toque azul —para el aperitivo y los jarrones principales del castillo—", pero no hubiera sido lo mismo en otra estación o con una temperatura más alta, propia de agosto, ni si hubiera sido una boda de mañana. "En las bodas de día se destacan más por las flores y las de noche por las diferentes iluminaciones. A la vez todo depende de la hora de inicio y de la puesta de sol que eso también depende del mes", apunta Priscila.

Una de las preguntas que asaltan a primera vista tras deleitarte con las fotografías de la boda, en donde se conjuga cosmopolitismo con toques fashion pero también se aprecia el sabor de antaño y de la zona (la Cataluña de interior), es cómo hacer un mix de todo pero con las dosis justas. Nuestra wedding planner reconoce que fue "difícil", pero que "como todo en esta vida, la experiencia es un grado. Poco a poco se aprende a ver un espacio en blanco e imaginarlo con distintas decoraciones. ¡Lo difícil es contarle a los novios y que confíen en ti sin haberlo visto antes! Lo bueno ha sido que Marta y Tom siempre han confiado de nuestra profesionalidad".

Esta pareja marca tendencias en las redes. No solo por su componente fashionista, Marta es una de las inflluencers españolas con mayor proyección gracias a la confianza que depositan en ellas las grandes casas de 'Haute Couture', sino también a la hora de construir sus reels y ofrecer nuevas formas audiovisuales. Para dos personas tan modernas, ¿era un reto hacer de un evento tan clásico como una boda algo moderno? O mejor dicho, ¿las bodas también responden a las tendencias? Priscila lo tiene claro. "Una boda debe de reflejar a la pareja. Marta y Tom son bellísimas personas tanto por dentro como por fuera. Se quieren mucho y se complementan a la perfección los dos, son el equipo perfecto. Son naturales, divertidos, humanos… un encanto". En resumidas cuentas, su boda ha sido su propio reflejo.

No obstante, como suele ocurrir con las cosas más sencillas, tras la aparente simpleza se esconde una tremenda complejidad. Por eso, le pedimos a Priscila que nos indique cuál sería el punto de partida para organizar una boda y su paso a paso. "Normalmente, empezamos con el lugar de la celebración y el save the date. Después nos encargamos de buscar el resto de proveedores con este orden: fotógrafo, videógrafo, dj, cantantes, maestro de ceremonias, catering, estilismo, iluminación y sonido, flores, maquillaje y peluquería, transporte y coche nupcial, detalles como los abanicos, cojines, anillos, y extras tales como fuegos artificiales, performance, ideas originales…"

El 'cómo se hace' forma parte ya del secreto de su oficio, obvio. Eso sí, Priscila nos regala ese consejo que siempre da a los novios para que todo vaya en línea. "¡Que el día de la boda se dejen llevar! Claro que hay momentos y cosas que, con el directo, se cambian y son diferentes a como ellos lo tenían en su cabeza pero, en el fondo, nadie sabe lo que debería pasar y que todo debe seguir el ritmo natural de las cosas. Todo en la vida dura el tiempo exacto para convertirlo en inolvidable… Que disfruten al máximo del gran día porque no se repetirá jamás".