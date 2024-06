Hablamos con Clara Garrido, actriz de 'Amar es para siempre', sobre su debut como dramaturga

Clara Garrido estrenó la obra Camaradas el 9 de junio en el Teatro Lara, de Madrid. "Estoy muy nerviosa, pero también tengo muchas ganas", nos dijo la artista madrileña, de 30 años, conocida por haber trabajado en series como Acacias 38 o Amar es para siempre. Tras meses de intenso trabajo, el público por fin pudo ver su debut como dramaturga. Hemos hablado con ella sobre esta comedia que cuenta la historia de dos actores que luchan por sobrevivir en una industria salvaje.

- El director de Camaradas es tu hermano, Felipe Garrido. ¡Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos!

- Felipe y yo tenemos una relación muy buena y muy especial desde siempre y, siendo este proyecto un reto enorme, desde luego está mereciendo la pena hacerlo juntos.

- Además de haber escrito la obra, la protagonizas. ¿Qué te ha resultado más fácil, escribirla o actuar en ella?

- Camaradas es mi primer texto como dramaturga, así que todo el proceso de escritura fue muy nuevo para mí. Fácil no es ninguna de las dos cosas, pero como actriz me siento con más herramientas. Aún así, lo he disfrutado mucho. También ha sido fundamental el papel de Felipe para adaptar el texto a la propuesta.

- ¿Qué te gusta más: escribir o actuar?

- Camaradas surgió, a parte de para contar lo que quería contar, como vía para jugar y disfrutar en escena como actriz. De momento para mí escribir va muy unido a mi yo actriz, pero quién sabe. He disfrutado mucho escribiendo esta obra y también estoy disfrutando mucho interpretándola. Para qué elegir.

- ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esta obra? ¿Y cuánto has tardado en ponerla en marcha?

- Escribí hace mucho un texto muy cortito, titulado también Camaradas, que nunca llegué a mover. Me gustaba la idea pero no lo acababa de ver, así que hace casi dos años decidí que quería darle una oportunidad, y que me apetecía que llegara a ser una obra de teatro. Y hasta ahora.

- Tu hermano y tú habéis creado la productora teatral Hermana y Hermano. ¿Os gustaría que Camaradas fuera la primera obra de muchas?

- Ojalá que sí.

- La obra se despide del Teatro Lara el 28 de julio, ¿os veremos después en otros escenarios o quizás os tomaréis un descanso para disfrutar del verano?

- Después de la última función en el Lara nos tomaremos un descanso bien merecido, pero sí, nos gustaría que siguiera la vida de Camaradas.

- Has trabajado en algunas de las series diarias de más éxito de este país, como Amar es para siempre y Acacias 38. Imagino que habrá sido la mejor de las escuelas, ¿no?

- He tenido mucha suerte. Ambas series me han enseñado muchísimo, como actriz, como profesional del medio y como persona.

- También has trabajado en Entre tierras, Heridas, Matadero, La Zona y El Príncipe. En esta última serías muy pequeña, ¿puedes recordarnos qué papel hacías?

- El Príncipe fue mi primera serie de televisión. Mi personaje era Sara, y lo recuerdo con muchísimo cariño.

- ¿Has hecho buenos amigos dentro de la profesión?

- Muchos. En Acacias 38, por ejemplo, que ha sido la serie en la que más tiempo he estado, conocí a algunos de mis amigos más cercanos a día de hoy. Y, de cada uno de los proyectos en los que he participado, me llevo a personas muy valiosas.

- ¿Cuál ha sido tu mejor papel hasta la fecha, el que más te ha gustado interpretar y más pena te ha dado decirle adiós?

- Hasta ahora todos los personajes que me ha tocado interpretar han sido un reto y una suerte, y de todos me ha dado pena despedirme. Seguramente de Genoveva en Acacias 38, o de Lola en Amar es para siempre, haya costado un poquito más. Son personajes a los que acudes todos los días durante muchas horas, y el vínculo que se establece es muy fuerte.

- ¿Compaginas Camaradas con algún proyecto más?

- Estos últimos meses he estado muy centrada en Camaradas.

- ¿Te gustaría probar suerte en el cine?

- Me encantaría.

- ¿Con qué director te gustaría trabajar?

- Ahora mismo en España tenemos un montón de directoras con las que me encantaría trabajar: Alauda Ruiz de Azúa, Elena Martín Gimeno, Pilar Palomero, entre otras. Y, yéndome más lejos, Emerald Fennell, directora de Promising Young Woman y Saltburn.

- ¿A qué actor o actriz admiras?

- Margot Robbie, Kate Winslet, Cate Blanchett, Susan Sarandon o Sally Field estarían en mi top seguro. Me gustan y me inspiran.

- ¿Qué hace Clara Garrido cuando no está trabajando? He leído que te gusta el esquí y la equitación

- La verdad es que hace muchísimo que no hago ninguna de las dos cosas. Cuando no estoy trabajando me gusta estar con mi familia y amigos, ir al cine, al teatro, a conciertos, a comer en sitios ricos, viajar.

- Estudiaste Comunicación Audiovisual e Interpretación. ¿Siempre tuviste claro que tu sitio estaba en el universo artístico?

-Lo estudié en paralelo, y desde el principio con el foco puesto más en la interpretación. Creo que sí, que desde siempre ha sido lo que quería hacer, aunque es verdad que no fue hasta que empecé a formarme que consideré que iba a ser mi profesión.

- Si no hubieras sido actriz, ¿qué te hubiera gustado ser?

- Estuve trabajando como fotógrafa un tiempo, y lo disfruté. Me planteé estudiar psicología. No lo sé, tendría que darle una buena vuelta.

- Tiene toda la vida por delante para seguir cumpliendo sueños. ¿A qué no te gustaría renunciar?

- No me gustaría renunciar a mi carrera, y espero no hacerlo, ni a mi vida personal. Disfruto mucho de mi trabajo, pero también muchísimo de mi tiempo libre y de mi vida en general, y en ese equilibro estaría para mí lo más parecido a ese sueño.