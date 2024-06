no descarta dedicarse a la moda Conoce a Hugo, el hijo más desconocido de Ángel Nieto que se ha convertido en un atractivo veinteañero El menor de los 3 chicos que tuvo el campeón del mundo cuenta con una sólida formación en el mundo del tenis

Hugo (es el menor de los 3 hijos que tuvo Ángel Nieto) tiene muy presente a su padre, el querido y recordado campeón del mundo de motociclismo que perdía la vida el 3 de agosto del año 2017 en Ibiza; solo hay que echar un vistazo a las publicaciones que comparte con sus seguidores para darse cuenta de ello. Son las fotografías que muestra con orgullo el hijo más pequeño del expiloto, fruto de su relación con Belinda Alonso, junto a su progenitor acompañadas de palabras como estas: "No pasa un solo día sin que me acuerde de lo bonita que era la vida a tu lado. Te fuiste demasiado pronto y dejaste un vacío muy grande en la vida de muchas personas... Pero la vida sigue y aunque siempre sueño con como hubiese sido tenerte mas tiempo a mi lado, tu fuiste el mejor ejemplo para enseñarme que pase lo que pase hay que vivir al máximo y siempre tener ilusiones. Tu recuerdo seguirá siempre presente en nuestros corazones. Te quiero Papá". Hugo Nieto se ha convertido en un atractivo veinteañero con una sólida formación en el mundo del tenis que además no descarta dedicarse al mundo de la moda. ¿Quieres conocer más detalles de su vida? ¡No te pierdas el vídeo!

