¿Recuerdas a la pequeña Lily de 'Modern Family'? Así ha sido su gran cambio desde el final de la serie

Modern Family está considerada como una de las series de comedia más relevantes del siglo XXI. Durante una década en antena y 250 episodios reímos y lloramos junto a los protagonistas. Durante este tiempo, hemos visto crecer a algunos de los miembros más jóvenes del equipo. Aubrey Anderson-Emmons, quien dio vida a Lily Tucker-Pritchett, tenía apenas cuatro años cuando se unió al elenco, ahora acaba de cumplir 17 y poco queda de la pequeña que nos robó el corazón. La que fuera la adorable hija de Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) y Cameron (Eric Stonestreet) en la ficción, ha crecido y se ha convertido en una bella joven. ¡Te mostramos su cambio!.

¡Vaya cambio! Así es a sus 24 años Rico Rodriguez, el actor que interpretó a Manny en 'Modern Family'

Eric Stonestreet, Cameron en 'Modern Family', se ha prometido con su novia desde hace cinco años

El tiempo vuela y esa atrevida niña que nos conquistó nada más incorporarse en la tercera temporada de la serie ya es toda una mujer. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días Aubrey se graduaba y compartía varios vídeos y fotos de uno de los días más especiales de su vida: su baile de promoción. Una cita a la que asistió junto a su chico y unos amigos. En las imágenes dejaba a los seguidores de la exitosa ficción con la boca abierta por su precioso vestido y por el gran cambio que ha experimentado.

En uno de los clips, la joven reflejaba el antes y el después. Mirando a cámara aparecía vestida con una camiseta y un pantalón corto con el vestido para su gran día en la mano. Acto seguido, casi por arte magia, aparecía perfectamente ataviada para la ocasión posando sonriente y feliz junto a su novio Phoenix.

Emma lucía espectacular con un vestido largo de corte sirena negro satinado, con cuerpo tipo corpiño con escote corazón y tirantes halter. No podía faltar como complemento el ramillete blanco en la muñeca a juego con la flor que su chico llevaba prendida en la solapa de su traje en 'total black'.

La actriz publicaba diferentes instantáneas: junto a su pareja, con una romántica imagen de ambos con la ciudad a sus pies; con sus amigos y un selfie delante del espejo con algunas de sus íntimas del instituto. Además, Aubrey mostraba una simpática caricatura suya y de Phoenix realizada durante la velada. Aunque la serie que la lanzó a la fama finalizó en 2020, la intérprete sigue teniendo una gran legión de fans que hizo que sus fotografías se hicieran virales rápidamente.

Cuando Modern Family acabó, Aubrey tenía 12 años y decicía alejarse de la actuación para centrarse en terminar la escuela secundaria. Recientemente la joven hablaba en uno de sus perfiles sobre cómo fue su experiencia en la serie. "Siento que todos tuvimos mucha suerte porque era uno de esos programas en los que los actores no estaban presentes todos los días, así que fue más fácil para mí crecer", aseguraba.

Después de detallar su regreso a un colegio público después de recibir educación en casa y de tomar clases en el set de rodaje, Aubrey también compartía que "me tomé un pequeño descanso justo después de que terminó el programa y pensé que nunca volvería a actuar en mi vida, y luego fui a la escuela secundaria y pensé, tal vez debería hacerlo". Añadiendo además que "comencé la clase de teatro en mi escuela y pensé, espera, quiero hacer esto, y ahora estoy haciendo audiciones de nuevo, así que es divertido y espero hacer algo", confesaba. Ojalá su sueño se haga realidad y podamos verla muy pronto de nuevo en nuestras pantallas.

Aunque durante este tiempo Aubrey no ha participado en ninguna película, ni serie, sí la hemos podido ver desarrollar otras facetas creativas, como la de crítica culinaria. La joven tiene un canal gastronómico en Youtube junto a su madre Amy Anderson, una actriz y cómica que ha aparecido en capítulos de ficciones como The Newsroom, The Politician, Lucifer e incluso en un episodio de Modern Family, donde hacen reseñas de comidas.

La actriz triunfa en TikTok, donde cuenta con casi dos millones de seguidores y donde alguno de sus vídeos hasta ha llegado a alcanzar los 26 millones de reproducciones. Además de por la actuación, la joven siente auténtica pasión por la música y, coincidiendo con su parón en Hollywood, aprovechaba para desarrollarse en este campo. La joven tiene un grupo llamado October donde canta y toca la guitarra.

La banda, que mezcla sonidos del jazz, el funk o el rock, ya ha dado sus primeros conciertos en Estados Unidos con gran éxito. Seguiremos de cerca la pista de Aubrey Anderson-Emmons porque estamos seguros de que dará mucho que hablar.