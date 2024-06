Gisele Bündchen rompe con su novio ¿por culpa de su ex Tom Brady? Las bromas sobre la modelo y Joaquim Valente que se emitieron en un programa de Netflix en el que participaba el deportista no habrían gustado al entrenador de artes marciales

Un año ha durado el amor de Gisele Bündchen y su entrenador personal Joaquim Valente. Tal y como informan varias fuentes, la pareja ha puesto fin a una historia que comenzó el pasado junio, meses después de la separación de Gisele y su marido Tom Brady. Lo que comenzó como una relación profesional en la que Valente entrenaba a Gisele en disciplinas como el jiu jitsu, dio paso a una amistad que se convirtió en amor con el tiempo. Valente se convirtió en uno de los mejores apoyos de la modelo en su proceso de separación y desde entonces vivieron una discreta relación que, como apunta Page Six, habría terminado esta primavera.

Las razones apuntan a que la reciente aparición del ex de la modelo Tom Brady en The roast of Tom Brady en Netflix habrían influido en la ruptura. Parece que las bromas acerca de la relación de Gisele y Joaquim provocaron demasiados comentarios, lo que no gustó al entrenador que es muy discreto. "El foco de atención era demasiado" para Valente aseguró una fuente a InTouch Weekly. "Joaquim es un tipo normal. No está acostumbrado a toda la atención que recibe" señaló dicha fuente. No se sabe la fecha en la que se habrían separado pero no se les ve juntos desde el pasado mes de abril.

El espectáculo en el que participó el deportista no habría gustado al entrenador, que tiene un centro de formación de artes marciales. "Joaquim pasó a ser parte del chiste. La gente empezó a preguntarle si él era el motivo del divorcio. Él odiaba eso" apuntaron dichas fuentes. The Roast of Tom Brady, un programa especial emitido en Netflix y presentado por el actor y comediante Kevin Hart, invita a figuras del deporte y cómicos para hacer bromas en televisión sobre la vida de uno de ellos. Después del programa en el que participó Brady, en el que se habló de su matrimonio fallido y se insinuó que Valente habría tenido algo que ver en la ruptura, los comentarios y especulaciones se multiplicaron.

Bromas que disgustaron a Gisele

Tom Brady se confesó arrepentido de haberse prestado al espectáculo pues se dijeron cosas que dolieron a su círculo cercano y que no fueron buenas para sus hijos, según explicó. La revista People señaló que Gisele se enfadó por las bromas y que estaba "profundamente decepcionada por la representación irrespetuosa de su familia" que se hizo en el programa. Se señaló además que el deportista había pedido disculpas a la brasileña por las menciones que hubo en el programa.

Gisele Bündchen y Tom Brady confirmaron en octubre de 2022 que su matrimonio había terminado después de 13 años juntos y dos hijos en común. Poco después se vio a Gisele con Valente en Costa Rica, pero ambos explicaron que su relación era simplemente de amistad. No comenzarían a salir hasta el verano de 2023. Ya entonces Gisele desmintió que hubieran empezado a salir antes de que ella rompiera con Brady.