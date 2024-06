Christian Nodal confirma su relación con Ángela Aguilar, nueve meses después del nacimiento de su primer hijo con su expareja

El amor ha surgido entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, tal y como ellos mismos confirmaron en exclusiva a HOLA! Américas anunciando que están escribiendo una verdadera historia de amor: "Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar". Solo unas horas después de este anuncio, el cantante reaparecía para asegurar que nunca le había sido infiel a su expareja tras los rumores generados. Por su parte, Cazzu emitió un comunicado a través de su perfil público junto a una instantánea con su bebé.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están felices y muy enamorados, como la propia cantante mexicano estadounidense reconocía, afirmando que están en una segunda etapa repleta de complicidad, promesas y mucho cariño, después de reencontrarse — recordamos que se conocieron colaborando musicalmente — en un momento en el que ambos estaban solteros y en el que la chispa surgió enseguida.

De hecho, han querido hacer cómplices a todos sus seguidores de su amor. En el último concierto del artista durante su gira Pal' Cora, se unió a él en el escenario del icónico Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la hija del cantante Pepe Aguilar. Un instante en el que todos los presentes gritaron de felicidad sin dejar de aplaudir, porque su química llegó a todos sus seguidores durante su actuación conjunta. Antes de terminar, los artistas se fundieron en un romántico beso mientras intercambiaban gestos de cariños.

A pesar de su enorme felicidad, Christian Nodal ha tenido que emitir un vídeo — tras los rumores surgidos sobre una posible deslealtad de intérprete de Adiós Amor a su exnovia — en el que asegura que nunca le fue infiel a Cazzu, con quien tuvo un bebé el pasado mes de septiembre a quien llamaron Inti. "Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación, y como casi no nos gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto", comenzó explicando.

Un mensaje en el que el compositor mexicano aprovechó para pedir respeto para Cazzu: "En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue el amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llagado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar".

La respuesta de Cazzu

Por su parte, la compositora, productora discográfica y mamá de la hija del cantante, rompió su silencio tras conocerse esta noticia para desvelar cómo se encuentra. Lo hizo a través de su perfil público junto a una imagen de su niña, asegurando que en estos momentos ella es mi prioridad: "Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden, los amo mucho, muchas gracias por tanto".

Unas palabras con las que además asegura que quiere mantenerse alejada durante un tiempo de la vida pública y las redes sociales: "Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas".