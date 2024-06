Begoña Villacís despide a su hermano en una conmovedora carta: 'Mi familia nunca volverá a ser la misma, está rota para siempre'

Está siendo un momento muy difícil para Begoña Villacís y toda su familia. La que fuera vicealcaldesa de Madrid perdió el pasado 4 de junio a su hermano menor, Borja Villacís (43), en un impactante suceso por el que han sido detenidas hasta el momento tres personas Mientras el departamento de homicidios de la Policía Nacional de Madrid sigue adelante con el proceso de investigación, que está teniendo una gran repercusión mediática, la política ha expresado sus sentimientos en un conmovedor texto.

La política, que sigue "sin poder creer que no lo voy a volver a ver", ha asegurado que su familia se encuentra devastada y "nunca volverá a ser la misma, está rota para siempre". Tienen por delante la difícil tarea de recomponerse y acostumbrarse a vivir con la ausencia de Borja. "Siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar", ha indicado.

Begoña, siempre discreta en cuanto a su vida privada y manteniendo a su familia al margen de la repercusión pública que tiene su trabajo, ha explicado cómo era la relación con Borja. También ha contado que fue ella la encargada de comunicar la fatal noticia a sus padres, José y Marisol. "A veces hacía de hermano mayor. Y a veces me volvía y otras se me iba, pero siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas", ha escrito la política, que tiene otro hermano llamado Nacho.

La que fuera líder de Ciudadanos en la capital ha dado las gracias por todas las muestras de apoyo que está recibiendo en este duelo que han optado por vivir en la más estricta intimidad. "Cada abrazo espontáneo que recibo por la calle confirma. No quiero molestar, empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", ha relatado. También ha indicado el apoyo que está recibiendo del mundo de la política, sin importar el partido: "Ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos [ ...] A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida".

Villacís ha recordado su respuesta cuando tiempo atrás la preguntaban cómo afronta la adversidad y también cuál es ahora su realidad. "Respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes. El martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", ha indicado, aún asimilando los últimos acontecimientos.

Junto a estas palabras, en las que ha incluido un mensaje para sus amigas por acompañarla "con silencios más precisos que muchas palabras", Begoña ha compartido una imagen de un ramo de flores que ha colocado en la carretera de El Pardo, por la que circulaba su hermano como copiloto en un Citröen de color blanco cuando murió por las heridas causadas por armas de fuego provenientes de un BMW de color gris que se dio a la fuga.