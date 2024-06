La agridulce expulsión de Aurah Ruiz en 'Supervivientes'

Aurah Ruiz ha sido la última concursante de Supervivientes que ha tenido que encajar la decisión soberana del público que ha decidido que tiene que abandonar el concurso. La influencer se fundía en ese momento con Marieta, contra la que se jugaba la expulsión, y con el resto de sus compañeros. La presentadora, Laura Madrueño, despedía a una de las concursantes más valientes y fuertes de esta edidicón: "Poderte conocer, descubrir la superviviente de la vida que eres y sentir que estás cerrando una etapa y que te vas plena es maravilloso". A lo que Aurah ha contestado: "Estoy muy feliz, para mí ya he ganado, quiero dar las gracias a todo el equipo y por darme la oportunidad de estar aquí. A mis compañeros les quiero mucho, a unos más que a otros, que sigan luchando. Me voy con una sonrisa increíble".

Laura Madrueño rompe a llorar en 'Supervivientes' con el duro relato de Aurah Ruiz sobre la enfermedad de su hijo

Así fue la impresionante boda de Aurah de 'Supervivientes' con el futbolista Jesé Rodríguez, padre de su hijo

Aurah pasó una gala llena de emociones y no solo por tener que despedirse de su aventura en Honduras. Unos momentos antes, en la llamada 'mesa de las tentaciones', donde los supervivientes tenían que elegir si tener una penitencia para recibir una recompensa, decidió comerse una hamburguesa y no leer una carta que le había escrito su marido Jesé Rodríguez, algo de lo que después se arrepentía y por lo que rompía a llorar sin consuelo.

La carta de Jesé para su chica

Aurah desconocía la existencia de una carta de su marido, el futbolista Jesé Rodríguez, que, entre lágrimas leyó en voz alta: "Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa. Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho”, comenzaba diciendo, como también hacía referencia al hijo que tienen en común: "Te ama mucho y me dice todos los días que cuándo vas a venir".

"Eres una mujerona, una guerrera, mi campeona. Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Estoy muy feliz del pedazo de concurso que estás haciendo", rezaba el texto del delantero. Y añadía: "Te amamos con locura, te echo de menos, te necesito. Acuérdate siempre que he dicho que eres mi mundo, pase lo que pase para mí ya ganaste".

Aurah agradecía poder haber leído la carta y se mostraba completamente feliz con estas palabras: "Me siento plenisima, estoy muy contenta. Me siento llena sin la hamburguesa", dijo ya con una sonrisa de oreja a oreja en su cara.