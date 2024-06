Risto Mejide y Natalia Almarcha, dos enamorados en Roma: besos en la Fontana de Trevi y un precioso atardecer en El Vaticano

Su relación ha estado llena de idas y venidas. Sin embargo, después de su última ruptura y reconciliación a principios de año, parece que Risto Mejide y Natalia Almarcha van más en serio que nunca. Si hace unos días les veíamos juntos en una boda familiar, este fin de semana se han escapado de nuevo a Roma, la ciudad preferida del publicista. "Vacaciones en Roma", ha escrito la farmacéutica junto a varias fotos de los rincones más emblemáticos de la capital italiana, como la Fontana de Trevi o los Museos Vaticanos.

Risto, por su parte, ha compartido varios momentos de su viaje junto a esta elegía romana del francés Hildebert de Lavardin: "Lo muy grande que fuiste, lo muestras en fragmentos". En esos 'fragmentos' fotográficos le vemos abrazado a su novia y besándose con ella en la Fontana de Trevi. También aparece con Gianni Crea, el guardián de las 2.798 llaves que abren las estancias de los Museos Vaticanos.

La primera vez que Risto y Natalia viajaron juntos a Roma fue en mayo de 2023. En aquel momento, el presentador confesó que volvía a estar enamorado. "Te prometí que volvería a ti enamorado. Y así ha sido. Soy un hombre de palabra. Y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma", publicó en sus redes sociales tras pasear por la Ciudad Eterna de la mano de la farmacéutica.

Cabe recordar que Roma fue la ciudad del amor de Risto y Laura Escanes. De hecho, su hija se llama Roma por este motivo. "Hace casi un año estábamos en nuestra ciudad favorita pidiendo un deseo. No recuerdo qué pedimos en ese momento, pero hay una cosa que sí sabíamos: si algún día teníamos una hija, se llamaría Roma", escribió la influencer en abril de 2019 al anunciar que iban a ser padres. "Todos nuestros deseos se están cumpliendo. Ahora, Roma ya no es una ciudad para nosotros... es muchísimo más", añadió emocionada.

Tras siete años juntos, Risto y Laura se dijeron adiós en septiembre de 2022. Después, él rehizo su vida con Natalia, con quien comparte numerosas inquietudes. "He encontrado a una persona que persigue el mismo objetivo que yo, que le gusta mucho la música, le gusta mucho leer... tenemos muchísimos objetivos comunes y ya veremos. Lo que dure", declaró el publicista en el programa Focus, de Cuatro.

La influencer, por su parte, mantuvo una intenso romance con Álvaro de Luna y en estos momentos está soltera. "Estoy en el momento de mi vida en el que más me quiero a mí misma y tengo el foco puesto en mí", dijo en la revista Elle. "Estoy descubriendo una nueva Laura, intento aprender de todo, nutrirme de la gente que tengo a mi alrededor que me aporta y no sentirme en mi zona de confort, que lo odio y me aburre", manifestó.