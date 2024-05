La felicidad de María Casado cuatro años después de mudarse a Málaga: madre de una niña y trabaja con Antonio Banderas

Loading the player...

Hace justo cuatro años, María Casado comenzaba una nueva vida en Málaga. Se mudaba a vivir allí para ser la directora de la parcela audovisual de Soho TV, de la mano de su gran amigo Antonio Banderas. La periodista hace balance de este período y no puede estar más feliz: "Hace justo 4 años que empezó mi aventura en Málaga. 4 años llenos de vida… Repetiría una y mil veces. Gracias Antonio Banderas por no soltarme, por hacer que cada día cuente y sueñe en grande… y que no olvide sonreir. Gracias a mi equipo de Teatro Soho Televisión por ser familia".

En estos cuatro intensos años, la vida de la que fuera presentadora de Informativos de TVE ha dado un vuelco de 180 grados. En diciembre de 2020, comenzaba una bonita relación con la polifacética artista Martina diRosso. Según cuentan ellas mismas, las presentó un amigo común en Málaga y surgió el flechazo. Una romance que ambas hicieron público en agosto de 2021, en el Festival Starlite de Marbella. En septiembre de 2023, la presentadora y la fotógrafa daban la bienvenida a una preciosa niña llamada Daniela, cuyo padrino es Antonio Banderas.

Cuando parecía que todo era idílico entre ellas, ambas anunciaban su separación en diciembre de ese mismo año. Así lo comunicaba la propia periodista en su perfil público: “Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón”. A pesar de la ruptura y de los malos momentos, María confiesa que "repetiría una y mil veces" su aventura malagueña. ¿Te gustaría conocer cómo es su vida en la capital de la Costa del Sol? Todos los detalles, en este vídeo.

