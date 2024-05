Kelly Rowland explica el motivo de su tremendo enfado que se hizo viral en Cannes

Las fotos del enfado de Kelly Rowland en Cannes dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Las instantáneas reflejaban la acalorada disputa verbal entre la que fuera integrante de las Destiny's Child y una de las mujeres de seguridad del certamen. La cantante, de 43 años, parecía furiosa por lo que la estaba diciendo aquella mujer y ahora en la gala amfAR de Cannes ha querido explicar ella misma lo que sucedió con la guardia de seguridad y por qué se enfadó tanto. "La mujer sabe lo que pasó. Y yo sé lo que pasó", comienza diciendo a la agencia Associated Press. "Tengo un límite y mantengo esos límites, eso es todo", añade, sin dejar claro lo que verdaderamente sucedió o qué le dijo esa mujer que la hizo enfurecer.

No obstante, a medida que avanza la conversación deja entrever que no a todo el mundo de la alfombra lo han tratado por igual.. "Hubo otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían mucho a mí, y no las regañaron ni las empujaron ni les dijeron que se bajaran", destaca, dando más detalles de lo sucedido. "Me mantuve firme y ella sintió que tenía que defenderse, pero yo me mantuve firme", concluye sin querer dar mayor importancia a lo ocurrido.

Tal y como muestran las fotos fue un momento lleno de tensión en la escalinata del Palacio de Festivales de Cannes. Testigos del incidente revelaron que lo que enfadó sumamente a la cantante es que los miembros de seguridad estaban "siendo agresivos" y Kelly ya estaba "harta". En las imágenes se ve a la que fue compañera de Beyoncé levantando el dedo en señal de advertencia y dirigiéndose a la mujer frente a la multitud presente.

La encargada de seguridad, en lugar de mantener la calma, decide responder a Kelly y por tanto la disputa no queda ahí, y vemos cómo Rowland incluso se gira para continuar con su diatriba mientras continua subiendo el resto de las escaleras. Al parecer, cuentan testigos que cuando llegó a la última mujer, Kelly ya estaba harta porque la regañó y le dijo que se moviera hacia el interior cuando ella lo único que hacía era saludar a los fans y ayudar a los paparazzi a que tomaran sus fotos. "A ella no le importa parecer una diva si sabe que se está defendiéndose. Ella no es falsa y quiso establecer un límite", destacó la fuente.