El bajista de Train, Charlie Colin, muere a los 58 años tras resbalar en la ducha

Un trágico accidente doméstico le ha costado la vida al bajista del grupo musical Train, Charlie Colin. El músico ha muerto a los 58 años después de resbalar en la ducha, como informó la madre del artista a TMZ, que señaló que en esos momentos se encontraba en Bruselas, cuidando la casa de un amigo que estaba de vacaciones. El citado medio ha informado de que, según su madre, tristemente no se le encontró hasta que su amigo regresó de su viaje, unos cinco días después. Contó además que su hijo se había mudado a Bélgica para dar una masterclass en un conservatorio y que estaba trabajando en la música de una nueva película en el momento de su muerte.

Aunque su hermana, que confirmó la noticia de su muerte en Variety no dio detalles acerca de lo sucedido. Colin fue uno de los componentes de la banda Train en sus orígenes, junto a Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood y Jimmy Stafford. El grupo triunfó en los años 90 con canciones como Drops of Jupiter, Hey, Soul Sister y Meet Virginia. Grabaron tres álbumes antes de que Colin abandonara el conjunto en 2003 debido a su dependencia de diversas sustancias. "Hubo muchas cosas que me llevaron a dejarlo, pero realmente fue eso" dijo en unas declaraciones en 2023.

La banda ha lamentado su muerte dedicándole un sentido mensaje en sus perfiles. "Cuando conocimos a Colin nos enamorados. Era el chico más dulce y más guapo. Siempre tendremos un lugar reservado para él en el corazón. Él tenía su propia visión. Eres una leyenda, Charlie. Ve a encantar a esos ángeles" escribieron junto a una imagen en la que se ve a la banda cuando comenzó su andadura.

Desde que se marchó de Train tocó en bandas de hard rock como Slipknot y Puddle of Mudd. En 2015 se volvió a reunir con Rob Hotchkiss para fundar la banda Painbirds junto a Tom Luce. En 2017 Colin fundó otra formación Side Deal con Stan Frazier de Sugar Ray y Joel y Scott Owen de PawnShop Kings. Charlie Colin era además el director musical del Festival de Cine de Newport Beach, según detallaba en sus perfiles sociales. En estos mostraba él mismo una imagen de su esposa, que se llamaría Laura, y sus dos hijos, aunque no solía compartir demasiadas instantáneas familiares y se centraba en su carrera profesional.