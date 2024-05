Así son los protagonistas de 'Sinfonía en azul', la serie griega de Netflix que te enamorará

Un músico llega a una isla preciosa para organizar un festival. Allí empieza una historia de amor prohibida y acaba envuelto en los problemas de los lugareños. Así presenta Netflix Sinfonía en azul, la serie griega más vista de la plataforma. La primera temporada se estrenó en 2022 y fue todo un éxito. La segunda, ya está disponible y triunfa con su trama: las consecuencias de un asesinato se extienden desde Paxoí hasta Atenas, lo que obliga a todos a enfrentarse a sus secretos y buscar o tapar la verdad.

Los protagonistas principales de la ficción son Christoforos Papakaliatis y Klelia Andriolatou, que interpretan a Orestis, un profesor de música, y Klelia, su alumna. Ambos se enamoran, pero su diferencia de edad les impide vivir su amor con total libertad.

Además de ser el actor principal de la serie, Papakaliati ha escrito y dirigido esta serie. "Esta historia de amor es el motor que manifiesta todos los problemas sociales que aquejan a todo un grupo de personas en la isla", dijo el artista en una entrevista concedida a la publicación Neos Kosmos. "Es un drama romántico con un trasfondo de dura y moderna realidad que cobra vida en nuestras pantallas a través de episodios donde se abordan temas como el abuso, la familia, la aceptación y el rechazo, la diversidad, el amor, la traición, las adicciones, la política, la ilegalidad y la corrupción. Cuestiones que no conocen límites ni fronteras, cuestiones que conciernen no sólo a pequeñas comunidades, como la de Paxoi, sino al mundo entero, a todos nosotros", añadió.

Papakaliatis, nacido en Heraclión hace 48 años, es un hombre muy familiar. "Tengo la suerte de haber crecido en una gran familia que siempre me ha apoyado en todas mis decisiones de vida. Mi madre es de Sudáfrica y tiene ascendencia griega. Conoció a mi padre en Londres, se casaron en Creta, de donde es mi padre y a pesar de que se divorciaron, siempre me han apoyado y ayudado", contó en la citada publicación. "Pasé los veranos en Creta y Paxoí, de donde es mi abuela materna. Estas islas han marcado miinfancia y me hace muy feliz regresar a ellas. Allí recargo mis pilas", aseguró.

Klelia, por su parte, tiene 27 años y es natural de Salónica y y creció en Kalamaria. Estudió Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Aristóteles y después se formó como intérprete. Durante tres años, estuvo saliendo con el también actor Renos Rotas. Llevaron su noviazgo con la mayor discreción posible y cuando rompieron se relacionó a la actriz con el atleta griego Emmanouil Karalis, pero nada más lejos de la realidad. Ambos aseguraron que tan solo existía una amistad entre ellos. La actriz mantiene su vida sentimental al margen. "El amor juega un papel muy bonito en mi vida. ¡Puede que incluso esté enamorada!", bromeó recientemente.

En una entrevista concedida al programa griego Zappit aseguró que su experiencia en Sinfonía en azul fue maravillosa y que todos lloraron al grabar el último capítulo de la primera temporada. "Sentimos la inmensidad, una apertura en el corazón. Era como un cuento de hadas", declaró.