Eugenia, la hija mayor de Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, arropada por su familia al completo en la hípica

Eugenia de Borbón y Vargas no solo ha heredado de sus padres su pasión por el mundo de los caballos, sino que además está siguiendo su estela en las competiciones al más alto nivel. Los duques de Anjou han transmitido a sus cuatro hijos su amor por la hípica, y es la mayor de ellos la que este fin de semana demostraba que para ella es mucho más que una afición. En el Club de Campo Villa de Madrid, donde se está disputando durante tres días el Longines Global Champions Tour, la familia al completo acudía hasta allí para arropar a la joven amazona.

El circuito de hípica más prestigioso y con mayor dotación económica del mundo (se reparten hasta un millón de euros en premios) ha hecho parada en la capital, como punto de partida a su gira por Europa, y este domingo tenía entre sus participantes a la aristócrata de 17 años. El Concurso de Saltos Internacional de obstáculos era la prueba donde la primogénita del matrimonio iba a intentar dar lo mejor de sí, todo ello bajo la atenta mirada de sus orgullosos padres, sus tres hermanos menores y su abuela materna.

Una cita que para ellos se repite cada año desde hace mucho tiempo, tanto cuando los niños tenían una corta edad y era Margarita quien participaba en el torneo, como ahora que lo hace Eugenia. Lo que no cambia son las constantes muestras de cariño que se regalan entre unos y otros, reflejando una vez más lo unidos que están y han estado siempre. Nada más terminar su turno y reunirse con los suyos, veíamos cómo la nieta de Carmen Martínez-Bordiú se fundía en un sentido abrazo con su madre.

Carmen Leonor Santaella Tellería, suegra de Luis Alfonso de Borbón, también estaba muy pendiente de la joven jinete y no escatimaba en gestos de afecto cuando se encontraron. En este sentido, la entrañable foto de ambas caminando juntas y agarradas lo dice todo. Acompañados por un sol radiante y agradables temperaturas, los tres hijos varones del matrimonio completaban la bonita estampa familiar. Ellos son los mellizos Luis y Alfonso, que están altísimos y tienen 14 años aunque cumplen los quince a finales de este mes, así como el benjamín de la casa, Enrique, de 5.

El pequeño recibía a su vez los mimos de Margarita Vargas, quien del mismo modo protagonizaba varias escenas muy significativas con su marido. La pareja, que el próximo noviembre celebrará su 20º aniversario de boda, sigue igual de enamorada que hace dos décadas cuando pasaron por el altar. No hay más que echar un vistazo a las últimas imágenes de ambos, cogidos con los brazos entrelazados, el mayor ejemplo posible de complicidad.

Convertida en la mayor fan de su niña, quien será mayor de edad en marzo de 2025, la duquesa de Anjou ha tenido que lidiar con un incoveniente de salud por sus problemas físicos que parece arrastrar de tiempo atrás. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y no es la primera vez que la vemos en una situación similar a esta, pues ya en 2020 también usó un inmovilizador prácticamente idéntico en la misma zona. Fue durante el torneo de polo de Sotogrande (Cádiz), cuando entonces explicó que se estaba recuperando de una operación en el hombro: "Se me salió y he tenido que pasar por quirófano", dijo en las páginas de la revista ¡HOLA!.

