¡Messi! La inesperada sorpresa en la alfombra roja de Cannes

Messi tiene nombre de estrella mundial y no es para menos. Es uno más en el reparto de Anatomía de una caída, la película ganadora del Oscar al mejor guion original, y está más que acostumbrado a los flashes y a codearse con las estrellas. Ha estado presente en la gran ceremonia del Teatro Dolby de Los Angeles, así como en varios eventos previos en los que los actores y actrices más importantes del celuloide cayeron rendidos a sus pies e incluso Bradley Cooper y Ryan Gosling pidieron expresamente conocerle. Llega a Cannes con el ego por las nubes y no podemos culparle.

Normalmente acompañado de su dueña y entrenadora, Laura Martín Contini, ya no necesita demasiado apoyo para posar ante los fotógrafos o desfilar cual estrella de Hollywood por los festivales. Messi no se altera, desfila con la confianza de quien se sabe el camino, saluda, coge el micrófono y posa sobre dos patas cuando saben que los focos se dirigen a él. Es el centro de atención y le encanta.

El border collie más famoso del cine actual no cruza la alfombra roja del Festival de Cannes solo como un simpático invitado, lo hace también con galones en su lomo ya que en la pasada edición fue reconocido con el Palm Dog, el galardón que ofrece el festival a los canes devenidos a actores. No es para menos ya que como explicó la directora de la cinta, Justine Triet a The Hollywood Reporter: "Messi no era simplemente otro personaje o un animal que corría por ahí, sino una parte tan importante de la película como cualquiera de los otros actores". En Antatomía de una caída, Messi da vida al perro guía de Daniel, el hijo invidente de la protagonista, interpretada magistralmente por Sandra Hüller, y su marido, cuya muerte centra la trama. El personaje del perro es clave de principio a fin ya que niño y su mascota son los únicos testigos del fatídico suceso.

En el almuerzo de los Oscar, Sandra Hüller, que obtuvo una nominación a mejor actriz por este filme, contó a Variety que "la única criatura inocente en la película es el perro". Y bien podría haberle valido una nominación al Oscar. Messi estuvo 22 días rodando el filme y él era el favorito de todos en el set. Tuvo que forjar una unión muy especial con el niño protagonista (MIlo Machado Graner). "Cada vez que había un descanso, jugaban juntos", contaba la dueña. "El niño estaba especialmente interesado en acercarse al perro, cuidarlo y jugar con él, que es lo que le gusta a Messi. "Necesita que lo cuiden y que le den atención y tiempo para jugar", cosa que él logró con creces.