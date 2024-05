Lía Kali, la rapera que triunfa dando visibilidad a la salud mental de los adolescentes

A sus 24 años, Lia Kali es una artista que explora distintos géneros musicales, todos con éxito. Desde el rap, pasando por el reggae hasta llegar al blues. Ritmos que escuchó en su casa desde que era una niña, ya que su padre era batería. En el año 2018 llegó su primer gran trabajo, un tributo a Amy Winehouse, su gran ejemplo musical. Un año más tarde probó suerte participado en La Voz, el talent de Atresmedia. Ahora presenta su primer álbum, Contra todo pronóstico, un disco que ha compuesto ella y en el que ha contado con la colaboración de uno de nuestros artistas patrios más consagrados, Joaquín Sabina. Con millones de descargas en las plataformas digitales, Lía ha ascendido en el panorama musical cautivando al público con su voz única y su poderoso mensaje.

Un disco autobiográfico

Su estilo musical es una fusión de neosoul con influencias urbanas, reggae y flamenco. Sin embargo, su verdadera pasión reside en el soul, el jazz y el rap. Una carrera en constante ascenso que le he llevado a girar por escenarios internacionales en Colombia, México y Estados Unidos. Su álbum Contra todo pronóstico, refleja la lucha que la cantante nacida en Barcelona ha vivido y ha sabido plasmar en sus emotivas letras. En sus canciones, Lía comparte su viaje desde la oscuridad hasta la luz, inspirando a sus seguidores a enfrentar sus propias batallas con coraje y determinación. Mensajes que han calado en toda una generación.

Doce temas que hablan de amor, de dolor, de muerte y traición: "Desde pequeñita me sentí desubicada. El mundo que cree dentro de mí aún es mi morada. Yo no entendía nada la tristeza y mis bajadas. Me busqué la ruina por ser demasiado osada", dice la letra de una de sus canciones. "Con dieciséis, pensé en la muerte más veces de las planeadas. Los juicios y la mala fama te dejan mal parada. La música, la única que nunca a mí me fallaba. Ahora, entiendo que en casa tenía oro y que la depresión no te deja ver".

Dando visibilidad a los problemas de salud mental

En sus canciones Lía no tiene reparo en confesar su ingreso en un centro de salud mental para adolescentes en el que la internaron sus padres cuando era joven. Una etapa complicada y oscura de su vida que le sirvió de inspiración, además de encontrar una manera de expresar sus sentimientos a través de la música que ha enamorado a medio mundo. En abril de 2025 actuará en el Wizink Center de Madrid.