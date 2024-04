Cuando Jacqueline Kennedy recorrió el Real en un purasangre y otros momentos históricos de la Feria de Abril

La imagen de Victoria de Marichalar a lomos de un caballo blanco y vestida de corto, nos ha traído a la memoria uno de los momentos más icónicos de la Feria de Abril: cuando Jacqueline Kennedy, con chaquetilla de terciopelo granate, con alamares de terciopelo negro, pantalones negros, zahones recamadas, camisa de pechera rizada y sombrero cordobés, recorrió el Real en un purasangre llamado Descarado junto a Cayetana de Alba, que montaba a Nevada.

La viuda de América regresó a la vida pública a ritmo de palmas, fino y sevillanas en 1966, tres años después del asesinato de su marido, John F. Kennedy, a manos de un francotirador. Su amigo Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, el que fuera embajador de España en Estados Unidos de 1962 a 1964, la invitó a conocer la Feria de Abril y Cayetana de Alba hizo de anfitriona. Le abrió las puertas de su casa, le llevó a los toros, le enseñó a ponerse la mantilla y, junto al duque de Alba y su hijo Cayetano, que entonces tenía tres años, le mostró los rincones más bonitos de la capital hispalense.

Jackie Kennedy habló con ¡HOLA! de sus "maravillosos días en Sevilla" y de los regalos que llevaba para sus hijos: "Un traje de gitana para Carolina y un muñeco vestido de torero para John". También confesó que su tarde en La Maestranza no había sido muy placentera. "Los toreros me gustan y, sobre todo, los rejoneadores, pero el espectáculo me asusta. Sufrí mucho", dijo en la revista.

Ese mismo año, también visitaron Sevilla los Príncipes de Mónaco para celebrar su décimo aniversario de boda y presidir un baile benéfico de la Cruz Roja en el palacio de Pilatos, al que Jacqueline Kennedy también estaba invitada.

Además de coincidir en ese evento, los tres disfrutaron de un cuadro flamenco en la caseta del Ayuntamiento y Grace derrochó elegancia con un traje de flamenca en blanco perforado con detalles en rosa de Lina, la popular diseñadora sevillana Marcelina Fernández que falleció en 2021. Cuando cayó la noche, la Princesa cambió los volantes por un vestido negro y un abrigo blanco para pasear por el Real con Raniero. Eso sí, mantuvo la flor en el pelo.

Una vez concluida la visita de Jacqueline Kennedy y los Príncipes de Mónaco, la duquesa de Alba se pronunció sobre ambas mujeres. "Jackie me caía bastante mejor que la princesa. La instalé tanto en Liria como en Dueñas, en las mismas habitaciones que en su día usó la Emperatriz Eugenia", contó en ¡HOLA!.

Más imágenes históricas de la Feria de Abril

El glamur de Audrey Hepburn en la Feria junto a su marido, el actor Mel Ferrer, o la imagen de Orson Welles recorriendo el Real en un coche de caballos con Beatrice, la hija que tuvo en su tercer matrimonio, con la actriz y condesa italiana Paola Mori, también forman parte de la historia de esta fiesta, así como la estampa de Ava Gardner en La Maestranza o la de Soraya de Persia, quien, tras ser repudiada por el Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, descubrió la Feria de Sevilla y en 1960 llegó al Real subida en un caballo de color blanco y vestida de corto.

En 1968, tres meses después del nacimiento de don Felipe, los entonces príncipes don Juan Carlos y doña Sofía se trasladaron a Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril. Pasearonn por el Real en coche de caballos, visitaron varias casetas y doña Sofía se puso un traje de flamenca de la diseñadora Lina. Se trataba de un diseño en blanco con lunares rojos de tres volantes. "Nosotros hubiéramos querido pasar más inadvertidos, que el viaje hubiera sido más privado, pero no ha sido posible. Desde que llegamos, todo fueron atenciones. Al día y a la noche le faltaban horas para corresponder tanta invitación; no hemos tentenido ni un solo minuto libre", declaró doña Sofía en ¡HOLA! sobre su visita.

En 2002 era don Felipe quien visitaba la Feria de Abril. Dio un paseo en coche de caballos y presidió en La Maestranza, como tantas veces hizo su abuela doña María de las Mercedes, la corrida que tenía en cartel a Manuel Díaz, 'El Cordobés'; Juan José Padilla y José Pacheco, 'El Califa'.

Otro gran momento de la Feria de Abril fue la visita de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos y sus hijas en 2019. Llegaron en coche de caballos al Real, donde comieron con el duque de Alba, los duques de Huécar, Simoneta Gómez-Acebo (prima de Felipe VI) y la princesa jordana Miriam Ungría, entre otros. Tanto la Reina como sus hijas lucieron el traje típico flamenco con mantoncillo, flores en el pelo y abanicos.