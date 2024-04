Las lágrimas de Sandra Ibarra, madrina de los Enganches ante el orgullo de JR Lucas y espectadores de lujo como los duques de Medinaceli

Su rostro era la viva imagen de la felicidad, pero sobre todo de la emoción desbordada por vivir un momento tan mágico y único como este. Sandra Ibarra no ha podido reprimir las lágrimas de alegría durante la celebración este domingo de la 38ª edición de la Exhibición de Enganches, uno de los eventos más esperados de la Feria de Abril de Sevilla y del que ella era este año su madrina de honor. Allí estaba, como no podía ser de otra forma, un Juan Ramón Lucas apoyando a su pareja con todo el orgullo del mundo y una sonrisa permanente en su cara que no podía borrar.

Bajo un día de sol brillante y temperaturas casi más propias del verano en torno a los 27 grados, se celebraba el tradicional espectáculo en la Real Maestranza de Caballería de la capital hispalense. Para la ocasión, la modelo ha lucido un precioso vestido de largo midi en color naranja constituido por un cuerpo de mangas cortas ligeramente abullonadas y escote en ‘V’ y falda repleta de pequeños y múltiples volantes. En cuanto a los complementos, completaba el look con peineta, mantilla de color blanco y un mantón de manila; y en términos de calzado se ha decantado por unos salones neutros.

Subida al carruaje clásico que iba tirado por cinco caballos blancos, en su vuelta a la plaza no ha parado de mandar cariñosos saludos al público que abarrotaba el coso taurino. Entre esas personas, se encontraba el hombre con el que comparte su vida desde hace dos décadas, quien de pie aprovechaba la ocación para grabar la escena con la cámara de su teléfono móvil. Una vez se encontraban en las gradas, ambos protagonizaban un beso de película que refleja el amor tan bonito que los une.

Entre las personas que no han querido perderse la cita veíamos a los duques de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe y su marido, Maxime Corneille, espectadores de excepción junto a otros conocidos rostros que se han dejado ver por el recinto. La aristócrata, con gafas oscuras y sombrero, conversaba animadamente con su esposo en lo que ha sido la reaparición pública del matrimonio, justo seis meses después de su boda por todo lo alto celebrada el pasado 14 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El acto también nos ha dejado una sorpresa que la propia Sandra Ibarra avanzaba estos días a la prensa, en la que uno de los enganches estaba ocupado por pacientes y supervivientes del cáncer que han pasado por la fundación que lleva su nombre. La pareja de Juan Ramón Lucas tomaba el testigo como madrina de María de León Castillejos, hija de los marqueses de la Cañada, que ejerció como tal en 2023 y quien a su vez cogió el relevo de Cayetana Rivera (en 2022).

La autora del libro Las cuentas de la felicidad y embajadora de Mensajeros de la Paz acaba de cumplir 50 años, los últimos veinte al lado del popular periodista y presentador madrileño (65). Comenzaron su relación en septiembre de 2004 y desde entonces son inseparables, sin haber pasado por altar y "viviendo en pecado", como dice Sandra con humor cuando le preguntan por ello. No tienen hijos en común, si bien el comunicador es padre de tres: Ana, Juan y Mercedes, fruto de una relación anterior.

