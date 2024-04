Así fueron los últimos días de Patrick Swayze, según cuenta su viuda 15 años después de su muerte 'Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: 'Quiero vivir'', recuerda en una conversación que sigue siendo igual de difícil para ella a pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento

En septiembre se cumplirán quince años de la muerte de Patrick Swayze, una noticia que conmocionó al mundo por el temprano fallecimiento del actor a los 57 años víctima de una dura lucha contra el cáncer. Su viuda, Lisa Niemi, ha expresado cómo fueron los últimos meses del protagonista de Dirty Dancing en una entrevista a los presentadores de televisión Amy Robach y T. J. Holmes para su podcast. En ella explica cómo Patrick Swayze conoció su diagnóstico y de inmediato supo que le quedaba poco tiempo de vida. "Cuando se enteró por primera vez de que tenía cáncer de páncreas, se volvió hacia mí y dijo: ‘Soy un hombre muerto'", relata en un testimonio muy difícil para ella a pesar de haber transcurrido quince años de la muerte del actor.

"Yo no sabía demasiado sobre el cáncer de páncreas, pero él sí”. Aun así nunca se dio por vencido, fue un ejemplo de valentía, coraje y superación ante la enfermedad y nunca se dio por vencido. La hermana del actor es oncóloga en Texas y nada más recibir el diagnóstico se pusieron en contacto con ella para que les ayudara con el fin de hallar a tiempo las mejores opciones de tratamiento. "Nos mantuvimos muy positivos con todo, pero te digo una cosa, era como vivir en una completa pesadilla las 24 horas del día, 7 días a la semana”, señala.

Lisa cuenta cómo su vida cambió de la noche a la mañana, lloraba a escondidas y a pesar de no perder la esperanza, sabía con toda probabilidad lo que iba a ocurrir, pero aun así se aferró a pensar que el caso de Swayze podría ser el de uno de los pocos milagros que suceden en la vida. Lamentablemente, desde que conoció su enfermedad hasta que murió apenas pasaron un año y ocho meses.

Lisa Niemi recuerda los últimos días del actor en su rancho de Nuevo México cuando él le pidió que fueran por última vez de camping. "Íbamos caminando. Hacía un día precioso y él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: 'Quiero vivir'. Swayze luchó con coraje y valentía hasta el final de sus días. Seis meses después de conocer que padecía cáncer, el actor se embarcó en un proyecto para rodar una serie de televisión de trece capítulos, The Beast. “Continué con la quimioterapia durante el rodaje, pero nunca tomé analgésicos porque me restaba concentración", contó el actor.

Cinco años después de la muerte de Patrick Swayze, Lisa Niemi rehizo su vida sentimental y se casó con el joyero Albert DePrisco. Fue duramente criticada por muchos de los seguidores del actor. "Sí, recibí muchas críticas, tipo: ‘Cómo te atreves’. Hay fans muy acérrimos de Patrick que piensan que soy malvada o simplemente no les gusta porque estoy casada con [Albert DePrisco]”, cuenta. “Así que hubo muchas, muchas críticas, y uno simplemente aprende a lidiar con ellas y seguir adelante. Pero estuve tentada muchas veces de decir: 'Oye, ponte en mi lugar, y luego me cuentas'. Adelante, dime que sólo porque perdí a mi marido ya no le amo. ¿Cómo se puede decir eso? Es ridículo", asegura.

Patrick Swayze y Liza Niemi se conocieron cuando eran adolescentes -ella tenía 15 años y el actor, 19. "Mi primera profesora de baile fue su mamá, así nos conocimos. Fue mi primer compañero de baile. Nos miramos a los ojos y fue como... . . estallido. Esta increíble magia sucedió. . . Prácticamente seguimos siendo compañeros de baile durante los siguientes 34 años". Se casaron en 1975 y estuvieron unidos hasta su muerte el 14 de septiembre de 2009.

"Físicamente no está aquí, pero cada día está conmigo, yo le siento". Y por último, quiso destacar: "Lo que ha sido realmente curioso es que realmente me enamoré de Albert, y no afectó. Es interesante ver cómo no ha afectado a mi amor por Patrick ni un poco. Que pierdas a un ser querido no significa que dejes de amarlo, y que no tengas más amor que dar".