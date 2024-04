Eva Herzigová presume de su hijo mayor, George, de 17 años, ¡que también podría ser modelo!

Eva Herzigová (51) ha sido una de las grandes protagonistas de la fiesta por el 40º aniversario de Dolce & Gabbana, que tuvo lugar este sábado 6 de abril en la ciudad de Milán (Italia). La modelo de origen checo ha disfrutado de esta agradable cita en compañía de su hijo mayor, George, de 17 años, de quién ha presumido con mucho orgullo caminando junto a él del brazo mientras compartían risas y confidencias.

El adolescente, muy alto y de ojos azules como su progenitora, es fruto del matrimonio de la popular top model de la década de los 90 con el empresario Gregorio Marsiaj, con quién protagoniza una bonita historia de amor desde 2002. En este tiempo, el matrimonio, que tiene su residencia fijada en Turín, ha dado la bienvenida a tres hijos: George, Philip y Edward James, de 17, 13 y 11 años respectivamente.

A pesar de llevar más de dos décadas juntos, se desconoce si Eva y Gregorio han pasado por el altar. En 2017, anunciaron su compromiso, pero nunca se ha hecho público si la boda se celebró. A quién la modelo sí dio el ‘sí, quiero’ fue a Tico Torres, batería de Sting, en 1996, del que se divorcio tan solo dos años más tarde. “Éramos demasiado jóvenes para construir algo juntos”, explicó la maniquí sobre los motivos por los que esta unión no había seguido adelante.

La familia es la máxima prioridad de Eva, que selecciona con mucho cuidado sus trabajos y apariciones públicas para poder pasar el máximo tiempo posible junto a ellos. Hay que recordar que en 1999, la modelo decidió retirarse de las pasarelas. Sin embargo, en 2008, abandonó esta ‘jubilación’ voluntaria haciendo una reaparición estelar de la mano de Roberto Cavalli y Louis Vuitton.

Además, del modelaje, una profesión en la que comenzó cuando solo tenía 16 años, la otra gran pasión de Eva ha sido la actuación. Hizo su debut en la pequeña pantalla con la serie Inferno, en la que también aparecen Kate Moss y Helena Christensen; y dio el saltó a la gran pantalla con Los ángeles guardianes con Gerard Depardieu. Otros de sus títulos cinematográficos son L’amico del cuore, Just For The Time Being, Cha Cha Cha y Storyteller.

Para esta velada fashion Eva ha lucido un favorecedor traje de pantalón de pierna ancha y parte de arriba compuesta por un chaleco de doble botonadura y una larga capa abierta que aportaba un toque más original y chic al look. Un estilismo que la modelo ha complementado un pequeño bolso de mano, también negro, zapatos de salón y pendientes largos. En lo referido al pelo ha optado por un recogido desenfadado y con volumen y un maquillaje natural.

