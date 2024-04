Encuentran muerto al actor Cole Brings Plenty (de la serie '1923') de 27 años tras una semana desaparecido

Trágico desenlace en la desaparición del actor Cole Brings Plenty, protagonista de 1923, spin off de la serie Yellowstone. El artista, de 27 años, ha sido encontrado muerto en una zona boscosa de Kansas, tal y como confirmaron la policía y la familia, después de más de una semana desaparecido. El cuerpo de Brings Plenty fue encontrado e identificado después de que las autoridades inspeccionaran un vehículo abandonado en la zona, tal y como informó la oficina del sheriff. Al investigar los alrededores descubrieron los restos de Brings Plenty "en una zona boscosa alejada del vehículo".

"Me entristece profundamente confirmar que mi hijo, Cole, ha sido encontrado y ya no está con nosotros. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron por él. También queremos dar las gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos proporcionaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras zonas de búsqueda. Esta semana he sabido cuánta gente conocía la bondad del corazón de Cole y lo quería" señaló su padre, Joe Brings Plenty Sr., en un triste comunicado.

La desaparición del intérprete tuvo lugar el pasado 31 de marzo como denunció la familia, que explicó entonces que no lograba contactar con el actor. La representante de Brings Plenty, Michelle Shining Elk, declaró a la CNN: "A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido establecer contacto con Cole. Su desaparición sin informar a nadie de su paradero no es un comportamiento característico de él y es profundamente preocupante". Transcendió en aquel momento que el artista se había visto envuelto en un altercado, por el que fue denunciado por violencia doméstica.

La policía explicó que tenía causas para detener al actor por lo sucedido, pues después de haber respondido a una llamada por el altercado el artista había huido en su coche. Se publicó entonces una alerta para buscar el vehículo en el que se había visto al actor, cuyos restos han sido encontrados. Cole Brings Plenty interpretó el papel de Pete Plenty Clouds en la serie de televisión ambientada en el oeste estadounidense en 1923, una precuela de la serie Yellowstone que sigue la historia de la familia Dutton a través de etapas como la prohibición, la sequía y los primeros años de la Gran Depresión.

Además de aparecer en la citada serie, en su trayectoria figuran papeles en Into the Wild Frontier y The Tall Tales of Jim Bridger. El artista era el sobrino de Mo Brings Plenty, que también tuvo un papel en Yellowstone, además de aparecer en El renacido y Cowboys & Aliens.