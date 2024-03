El lado personal de Mala Rodríguez, de 'Bailando con las Estrellas': tiene tres hijos que son 'el motor de su vida'

Mala Rodríguez está siendo una de las concursantes más destacadas de Bailando con las estrellas y, semana tras semana, demuestra su talento sobre la pista junto a su maestro Álvaro Cuenca. Este sábado se juega su futuro en el programa en un duelo que se prevé espectacular con Elena Tablada y su nueva pareja de baile, Angelo Madonia. Llamada realmente María Rodríguez Garrido, fue una de sus tías quien la bautizó como 'la mala' por su fuerte personalidad y por su carácter empoderado desde que era una niña, apodo que adoptó como nombre artístico. Nació en Jerez de la Frontera el 13 de febrero de 1979. Tiene, por tanto, 45 años. Su estilo de música es el rap, el trap y el hip hop, pero ella le da un toque flamenco que la hace única.

En su dilatada carrera profesional, la jerezana ha hecho duetos con Romeo Santos, Lola Índigo, Beatriz Luengo, Juan Magán y Cecilia Krull, entre otros. Con esta última protagonizó una versión urbana de Agnus Dei, tema principal de la serie, Vis a vis. En 2013, ganó un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Urbano por su disco Bruja. En el año 2000 se convertía en una de las sensaciones de La Voz como asesora de Antonio Orozco sorprendiendo a los espectadores con su naturalidad, su enorme simpatía y una gran sensibilidad. En cuanto a su estilismo, muchos la comparan con Rosalía por esa forma tan explosiva de vestir y sus largas uñas.

Su vida no ha sido un camino de rosas

Aunque muy conocida en el mundo de la música y ahora popular gracias a Bailando con las estrellas, Mala Rodríguez siempre ha mantenido a su familia en un segundo plano. Su vida, desde luego, no ha sido un camino de rosas. En su libro de memorias Cómo ser mala, la artista relata que, tras sus primeros éxitos, vino la soledad al tener lejos de ella a sus seres queridos. Fue una etapa muy dura en la que la cantante encontró refugio en el mundo de las adiciones y las drogas. Afortunadamente y, gracias a la ayuda de los suyos, logró reconducir su vida. Recientemente, en una entrevista que concedía al programa De Viernes, Mala Rodríguez confesaba: "No he tenido una vida plana, me han pasado millones de cosas, me han ocurrido muchas experiencias y de eso se nutre mi música".

'Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida'

En esa misma entrevista, la artista hablaba de su familia pese a que no suele hablar de su vida privada. "Tengo tres hijos, me encanta ser madre es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es la mayor cura de humildad, te pones la última. Lo das todo por tu familia, es el motor más grande. No sé qué sería de mí si no hubiera sido madre, todos son muy artistas. A mi Romina le encanta el programa, lo ve y presume de mí en el cole". La cantante tiene tres hijos: Ckarell y Abraham, fruto de su relación con Reynor Hernández, un rapero cubano con el que estuvo entre 2005 y 2010, y la pequeña Romina, que vino al mundo en la etapa la que se trasladó a EEUU y aparcó su carrera por un tiempo.

