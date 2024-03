Pilar López de Ayala regresa tras cinco años de ausencia y cuenta lo difícil que ha sido no tener proyectos

El Festival de Málaga ha sido el escenario de la reaparición de Pilar López de Ayala. La actriz ha acudido a este certamen para presentar El molino, película que supone su regreso al circuito cinematográfico después de cinco años de ausencia. En su vuelta, que ha generado una gran expectación, ha hablado de lo difícil que ha sido esta etapa alejada de la gran pantalla, de los sentimientos que la han invadido cuando su teléfono no sonaba y del cambio de vida que ha tenido en este último lustro en el que no ha dejado de aprender.

"He faltado durante cinco años sin querer porque no tenía proyectos, pero estoy muy contenta de volver con una película como El molino", ha dicho la ganadora de un Goya y una Concha de Plata, feliz por la acogida que está teniendo esta nueva propuesta en la que comparte reparto con Asier Etxeandia, Imanol Arias, Claudia Traisac, Pablo Rivero. El largometraje le ha hecho darse cuenta de que actuar "es como montar en bici, no se olvida y siempre están los nervios del primer día". La otra enseñanza que se lleva en su regreso es que ha ganado en serenidad y experiencia, herramientas que le permiten aceptar papeles más complejos.

La protagonista del film ha reconocido que "es duro esperar cinco años a que suene el teléfono" y ha contado que en esa etapa se preguntaba el por qué de ese parón que finalmente ha entendido cuando el tiempo ha pasado. "Cuando no te llaman durante tiempo sufres crisis de identidad, no sabes si eres actriz o qué eres. Los actores si no estamos trabajando corremos el riesgo de sufrir esas crisis", ha contado en El Correo. Ahora que ha regresado tiene un sueño por cumplir: no parar de rodar y encadenar proyectos.

En esos años de incertidumbre, la protagonista de títulos como Juana la Loca y Al salir de clase ha aprovechado para "leer mucho e ir más al cine". Y es que Pilar es una apasionada de la cultura y nunca deja de formarse, de aprender y de buscar la excelencia. Cabe recordar que hace diez años se instaló en Estados Unidos (previo paso por Argentina y Brasil) para estudiar la carrera de Historia del Arte en a una universidad pública de Los Ángeles, una experiencia muy enriquecedora que supuso un gran aprendizaje. Compaginó además su paso por la facultad con algunos proyectos en América.

Pilar López de Ayala, que comenzó su carrera con dieciséis años, cuando Ricardo Franco la eligió para ser la hija de Concha Velasco en una serie, regresa por partida doble. En la película que ha presentado en Málaga interpreta a una ingeniera que regresa a su pequeño pueblo para llevar a cabo un importante proyecto y también forma parte del reparto de En la alcoba del sultán, que se rodó en Túnez y cuenta una historia de aventuras, amor y fantasmas.