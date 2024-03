El hijo de la actriz Julieta Zylberberg debuta en el Festival de Málaga ¡con solo tres meses!

El Festival de Málaga 2024, que comenzó el 1 de marzo y se extiende hasta el domingo 10, ha recibido en esta edición a su participante más joven. Con solo tres meses de vida ha debutado en el certamen el pequeño Florián, hijo del cineasta Agustín Toscano y la actriz Julieta Zylberberg. La actriz ha presentado la película Un pájaro azul rodeada de todo su equipo y ha posado ante los flashes llevando en brazos a su bebé, quien ha acaparado todas las miradas y se ha convertido en el gran protagonista de la jornada.

El equipo del largometraje dirigido por Ariel Rotter ha posado en el Muelle 1 del Puerto de Málaga, frente al mirador que hay en el Real Club Mediterráneo. Sobre los cubos que se han instalado para la sesión de fotos hemos visto tanto al director como a los intérpretes Alfonso Tort y Julieta Zylberberg, quien ha llegado con el carrito de su bebé alrededor de las 13:40 horas. Justo antes de comenzar el posado grupal, la intérprete argentina ha cogido a Florián, que ha estado muy tranquilo con el chupete puesto mientras los fotógrafos inmortalizaban el simpático momento.

El elenco de Un pájaro azul, que se proyecta esta noche en la sala 2 del cine Albéniz, ha estado en todo momento muy pendiente de su 'nuevo compañero' y han ayudado a Julieta a sacarlo del carrito en el que descansaba plácidamente. Junto a ella han vivido además la dulce espera ya que durante los meses de promoción de la película ella estaba en la recta final del embarazo. "Estoy muy ilusionada, viviéndolo un poquito más de una década después de mi anterior embarazo [... ] Este embarazo es con más conocimiento, con más calma. Todo es muy hermoso, con mucha ilusión, con una constitución familiar hermosa y con mucho amor, variadisima: somos un montón", aseguraba durante una entrevista en Perfil.

El pequeño Florián ha multiplicado la alegría de su numerosa familia, en la que el cine y el teatro forman parte del día a día. Sus padres, que se conocieron dos años atrás mediante unos amigos comunes aunque ya habían coincidido varias veces en compromisos profesionales, consideran que "el mundo es un lugar mucho más hermoso” desde que vieron su carita por primera vez en diciembre. Es el segundo hijo de Julieta Zylberberg, quien tiene un hijo de once años llamado Luis, fruto de su relación con el actor argentino Esteban Lamothe. Por su parte, Agustín Toscano tiene dos niñas.

Julieta Zylberberg, que está disfrutando de su paso por Málaga, tiene una distendida y exitosa carrera en su Argentina natal, donde ha sido reconocida por un premio Cóndor, similar a los Goya en España. Tener un bebé de escasas semanas no le frena en sus compromisos, como tampoco lo hizo estar embarazada. Precisamente en esa etapa llegó la oportunidad de sumarse a Un pájaro azul, proyecto con el que se siente muy afortunada. "Fui muy feliz filmando Un pájaro azul, ahora se estrenó y me llegan los más hermosos comentarios y mensajes. Es una dulzura la película. Me encantaría que la vean en pantalla grande. Un lujo todos mis compañeros en esta aventura, que resignifica el trabajo que elegimos y defendemos", ha asegurado.