Gal Gadot da la bienvenida a su cuarta hija y elige un significativo nombre conectado con sus raíces

La alegría se ha multiplicado en el hogar de Gal Gadot y Jaron Varsano , cuya numerosa familia ha crecido con la llegada al mundo de un nuevo miembro. Después de un embarazo que ha mantenido en secreto y del que no había dado pistas, la protagonista de Wonder Woman ha tenido una niña a la que ha presentado junto a una imagen tomada en la cama del hospital en el que ha nacido. "Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo logramos. Has traído luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa mi luz en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud", ha dicho la intérprete, que en abril cumplirá 39 años.

"Bienvenido a la casa de las niñas.. Papá también es genial", ha dicho con gran sentido del humor la artista israelí, que comenzó su carrera como modelo y representó a Israel en Miss Universo 2004. Cabe recordar que Gadot ya era madre de tres hijas, Alma (2011), Maya (2017) y Daniella (2021), que ahora se han convertido en hermanas mayores. Sin duda, las cuatro pequeñas formarán juntas un gran equipo mientras crecen lejos del foco mediático. Eso sí, viven con normalidad el trabajo de su madre y las dos mayores hicieron un cameo en la escena final de Wonder Woman 1984.

Estar al frente de una familia numerosa es, según la intérprete, "desordenado y caótico" y encuentra difícil la falta de sueño y el cansancio que supone la maternidad. También ha reconocido que conciliar no es una tarea fácil porque cuando está trabajando desea estar en casa y cuando está en su hogar con las niñas le preocupa no estar trabajando lo suficiente. Pero esos momentos de duda se disipan cuando se repite a sí misma: "Estoy siendo la mejor madre que puedo ser".

Para Gal Gadot, los embarazos son complicados porque no se encuentra bien y durante los nueve meses padece migrañas. Pero el momento del parto hace que todos los malos momentos se esfumen para siempre. "Me encanta dar a luz. Lo haría una vez a la semana si pudiera. Es tan mágico.. Siempre me ponen epidural, así que no es tan doloroso. En el momento en que sientes que estás creando vida, es increíble", ha dicho la actriz. Para ella, esos instantes le hacen sentir "como si fuera un Dios".

Una historia de amor de casi dos décadas

La artista, que se hizo conocida por participar en 2009 en Fast & Furious y desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos de relevancia internacional, también es afortunada en el terreno personal. Han pasado casi dos décadas desde que su camino se cruzó con el de Jaron Varsano en una fiesta en el desierto de Israel en la que fueron con amigos comunes. Aquella noche, dice, se encontraron el uno al otro y la conexión fue instantánea. Comenzaron a hablar a las 22:00 horas, se besaron por primera vez al amanecer y se dieron la mano de vuelta a Tel Aviv, un viaje que marcó el inicio de su vida común.

Varsano, que entonces era promotor inmobiliario, le dejó claro en su segunda cita que iba muy en serio y que no esperaría más de dos años para pedirle matrimonio. Así fue. En 2008 se convirtieron en marido y mujer, pero también en equipo profesional. Y es que la pareja, instalada en Los Ángeles, ha creado su propia productora. Además, Jaron es el mayor admirador de Gal, recalca su talento y la apoya en cada proyecto. "Nunca estaría donde estoy sin él", ha reconocido la intérprete.