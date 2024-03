David Verdaguer confirma que se ha separado de la madre de su hija

David Verdaguer, de 40 años, reapareció anoche en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga tras su triunfo en los Premios Goya por su impecable interpretación del humorista Eugenio. "Estoy muy feliz y muy contento, encantado de la vida", dijo a los compañeros de Europa Press. El actor dedicó el preciado galardón a su hija Lupe "para que continúe riéndose y para que cuando tenga miedo no le dure mucho rato". Estas palabras emocionaron a la niña. "Me dio las gracias por hablar de ella y dedicarle el premio", contó con orgullo. "Me quiere mucho, yo también la quiero mucho a ella, es mi persona favorita del mudo. Ahora tiene seis años y me quiere mucho, cuando tenga 12 o 14 igual ya no me quiere tanto", bromeó.

Lupe nació durante la relación del actor con la actriz María Rodríguez Soto, de quien se acaba de separar. "Con María todo bien, estamos muy bien los dos con Lupe. Una separación es muy difícil, claro, pero estamos muy bien y muy felices", explicó Verdaguer con total naturalidad. "Separarse y ser de izquierdas es muy jodido, porque quieres hacer las cosas bien y cuesta, pero lo hacemos, lo hemos conseguido y los tres nos queremos mucho, que es lo importante", añadió.

Los actores han vivido una relación muy intensa y siempre recordarán Los días que vendrán, una película inspirada en su propia paternidad en la que ambos retrataron cómo fueron los nueves meses de embarazo de su hija. Verdaguer no quiso aclarar si ya tiene nueva pareja, pero aseguró que seguía creyendo en el amor. "No te voy a hablar de eso, pero sí, viva el amor", exclamó con una sonrisa.

Verdaguer, que de pequeño quería ser médico, es uno de los rostros del momento del cine español. Comenzó su carrera profesional en decenas de programas de la televisión autonómica de Cataluña y una década después, gracias a la película 10.000 km, dio el salto definitivo a la gran pantalla a nivel nacional. Aquella interpretación le valió su primera nominación al Goya como mejor actor revelación. Pero tuvo que esperar tres años más para conseguir el ansiado premio, esta vez a mejor interpretación masculina por la cinta Verano 1993.

Tras el éxito de Saben aquell, acaba de presentar en Málaga La casa, un drama basado en el famoso cómic de Paco Roca en el que tres hermanos se enfrentan a la pérdida de su padre.

Rodríguez Soto, que en 2020 ganó el Premio Gaudí a mejor actriz protagonista por Los días que vendrán, estrena su nueva película, Mamífera, el próximo 26 de abril, tras triunfar en la pequeña pantalla con la serie Las de la última fila, de Netflix.